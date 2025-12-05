Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’894 0.3%  SPI 17’740 0.4%  Dow 47’851 -0.1%  DAX 23’882 0.8%  Euro 0.9360 0.0%  EStoxx50 5’718 0.4%  Gold 4’224 0.4%  Bitcoin 73’876 -0.3%  Dollar 0.8031 0.0%  Öl 63.2 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
Darum gibt es kaum Bewegung bei Franken, Euro und US-Dollar
SIX bestätigt offiziell André Helfenstein als neuen Präsidenten
Strategie von Ken Fisher: Diese Aktien befanden sich im dritten Quartal 2025 im Depot von Fisher Asset Management
Galderma-Aktie: Sculptra in der EU für weitere Anwendungen zugelassen
Swiss Re-Aktie: Gewinnziel erhöht - Neues Aktienrückkaufprogramm geplant
Suche...
eToro entdecken
Stühlerücken 05.12.2025 07:42:36

SIX bestätigt offiziell André Helfenstein als neuen Präsidenten

SIX bestätigt offiziell André Helfenstein als neuen Präsidenten

Jetzt ist es offiziell: Die Schweizer Börsenbetreiberin SIX hat André Helfenstein zum neuen Präsidenten ernannt.

Dieser wird Thomas Wellauer bereits per 1. Januar 2026 an der Spitze des Verwaltungsrats ablösen.

Die Nachrichtenagentur AWP hatte bereits am Mittwoch exklusiv berichtet, dass Helfenstein das Rennen um die Nachfolge Wellauers machen dürfte. Der Noch-Verwaltungsratspräsident hatte im Mai 2025 angekündigt, an der kommenden Generalversammlung nicht mehr zur Wahl anzutreten.

Nun wird Wellauer bereits zum Jahreswechsel abgelöst, wie die SIX am Freitag mitteilt. Er bleibe aber bis zur GV am 6. Mai 2026 Mitglied des Verwaltungsrats, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.

Kenner der Schweizer Bankenlandschaft

Wellauer hatte das SIX-Präsidium im Jahr 2020 übernommen. Unter seiner strategischen Führung wurden neun der zehn aktuellen Mitglieder der Konzernleitung ernannt - unter anderem auch SIX-Chef Bjørn Sibbern, der seit Anfang 2025 CEO ist.

Helfenstein ist seit 2020 Mitglied des SIX-Verwaltungsrats. Er bringe umfangreiche nationale und internationale Führungserfahrung mit, so die SIX. Seit 2007 war er für die Credit Suisse in verschiedenen leitenden Funktionen in unterschiedlichen Geschäftsbereichen für Privatkunden, Firmenkunden und institutionelle Kunden tätig - zuletzt von 2020 bis 2024 als CS-Schweiz-Chef.

Davor hatte der 58-jährige Schweizer mehr als ein Jahrzehnt lang für die Boston Consulting Group gearbeitet. Helfenstein hat einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaftslehre der Universität St. Gallen.

ys/tp/ra

Zürich (awp)

Weitere Links:

SIX schreibt 2025 tiefrote Zahlen wegen Worldline

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

Meistgelesene Nachrichten

Amazon Aktie News: Anleger schicken Amazon am Donnerstagnachmittag ins Minus
NVIDIA-Aktie im Blick: CEO Huang und Trump sprachen über mögliche Beschränkungen für KI-Chips
Vulcan Energy-Aktie dennoch leichter: Kapitalerhöhung bringt Milliarden für Zero-Carbon-Lithium
Bayer-Aktie im Minus: 2a-Studie mit Nierenmedikament soll starten
Leonteq-Aktie nach Gewinnwarnung mit Kursrutsch: 2025 wird Verlust im tiefen zweistelligen Millionenbereich erwartet
Enthüllung des Bitcoin-Gründers Satoshi? Experten sehen überraschende Parallelen zu Jack Dorsey
ABB-Aktie springt an: Technologiekonzern beteiligt sich an Spezialisten für Kühlsysteme von Rechenzentren
Apple-Aktie fällt: Twint wehrt sich offenbar gegen Apple
BYD-Aktie reagiert kaum: November-Absatz so stark wie bisher kein Monat in 2025 - Tesla schwächelt in Europa weiter
Nestlé-Aktie höher: Nestlé und weitere Konzerne von Stadt San Francisco verklagt

Top-Rankings

Strategie von Ken Fisher: Diese Aktien befanden sich im dritten Quartal 2025 im Depot von Fisher Asset Management
Das dritte Quartal hat Investor Ken Fisher genutzt, um seine Aktienbeteiligungen auf breiter Fro ...
Bildquelle: IIstudio / Shutterstock.com
Pershing Square Capital: Wie Bill Ackmans Hedgefonds im dritten Quartal 2025 investiert hat
Im Depot seines Hedgefonds Pershing Square Capital hat Bill Ackman im dritten Quartal 2025 einig ...
Bildquelle: Bryan Bedder/Getty Images for The New York Times
Michael Burrys letzte Moves: So investierte der Big-Short-Star im dritten Quartal 2025
Im Depot von Starinvestor Michael Burry bleibt selten ein Stein auf dem anderen. Auch im dritten ...
Bildquelle: Jim Spellman/WireImage/Getty Images
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Börse aktuell - Live Ticker

Fokus auf Notenbanken: Asiatische Börsen uneins - Verluste in Japan

Die asiatischen Aktienmärkte entwickeln sich zum Wochenausklang unterschiedlich. Am heimischen Aktienmarkt ging es am Donnerstag aufwärts. Der DAX zeigte ebenfalls Gewinne. Die US-Börsen tendierten am Donnerstag letztlich in unterschiedliche Richtungen.

finanzen.net News

Datum Titel
07:54 WDH/Träge Glasspritzen-Nachfrage: Schott Pharma blickt verhalten auf 2026
07:53 Devisen: Euro stabil zum US-Dollar
07:47 ROUNDUP: 'Dickköpfige Dummheit' - Putins Unterhändler verspottet Merz
07:30 dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Gewinne erwartet
07:31 Ölpreise mehr oder weniger stabil - Das bewegt den Markt
06:58 DAX-FLASH: Erholung setzt sich fort
07:39 Netflix-Aktie etwas tiefer: Streamingriese offenbar in Pole Position im Bieterkampf um Warner Bros.
06:26 'Dickköpfige Dummheit' - Putins Unterhändler verspottet Merz
06:25 Bas: Ja zu Rentenpaket sicher - schwarz-rote Mehrheit nötig
06:24 Bundestag entscheidet: So soll der neue Wehrdienst starten