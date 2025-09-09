Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604
09.09.2025 16:35:00
Fresenius-Aktie stabil: Fresenius stärkt Finanzierung mit Milliarden-Anleihen
Fresenius hat nach fast zweijähriger Abwesenheit vom Euro-Anleihemarkt zwei Anleihen im Gesamtvolumen von 1 Milliarde Euro über zwei Tranchen platziert.
Zuvor hatte Fresenius einen neuen 400 Millionen Euro schweren Darlehensvertrages mit der Europäischen Investitionsbank unterzeichnet. Die Erlöse aus der Transaktion werden laut Fresenius für allgemeine Unternehmenszwecke, einschliesslich der Refinanzierung bestehender Finanzverbindlichkeiten, verwendet werden.
Die Fresenius-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,06 Prozent tiefer bei 47,21 Euro.
DOW JONES
