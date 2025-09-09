Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Fresenius Aktie

Allgemeine Zwecke 09.09.2025 16:35:00

Fresenius-Aktie stabil: Fresenius stärkt Finanzierung mit Milliarden-Anleihen

Fresenius hat nach fast zweijähriger Abwesenheit vom Euro-Anleihemarkt zwei Anleihen im Gesamtvolumen von 1 Milliarde Euro über zwei Tranchen platziert.

Fresenius
44.18 CHF 0.16%
Kaufen Verkaufen
Eine Anleihe im Volumen von 500 Mio Euro ist im September 2029 fällig und hat einen jährlichen Kupon von 2,75 Prozent, wie der Konzern am Montagabend mitteilte. Die andere Anleihe, ebenfalls im Volumen von 500 Mio Euro, hat eine Fälligkeit im März 2034 und einem jährlichen Kupon von 3,50 Prozent.

Zuvor hatte Fresenius einen neuen 400 Millionen Euro schweren Darlehensvertrages mit der Europäischen Investitionsbank unterzeichnet. Die Erlöse aus der Transaktion werden laut Fresenius für allgemeine Unternehmenszwecke, einschliesslich der Refinanzierung bestehender Finanzverbindlichkeiten, verwendet werden.

Die Fresenius-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,06 Prozent tiefer bei 47,21 Euro.

DOW JONES

