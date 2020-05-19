Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604

43.82
CHF
12.53
CHF
40.02 %
19.05.2020
SWX
20.10.2025 11:30:26

Fresenius SECo Buy

Fresenius
44.50 CHF 1.22%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Fresenius auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Einer Experteneinschätzung zufolge müsse das deutsche Krankenhaussystem seine Kapazitäten dringend verringern, schrieb James Vane-Tempest in einem am Montag vorliegenden Kommentar. Mindestens 300 der 1800 Kliniken könnten ohne Beeinträchtigung der Patientenversorgung geschlossen werden, um Kosten einzusparen. Eine Verlagerung der Behandlungen aus den Kliniken heraus stoße allerdings auf erhebliche Hürden. Krankenhausgruppen wie Fresenius, die regionale Cluster bilden könnten, könnten relative Gewinner einer solchen Veränderung sein./gl/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 13:03 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2025 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
55.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
47.57 € 		Abst. Kursziel*:
15.62%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
48.05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14.46%
Analyst Name::
James Vane-Tempest 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

