Fresenius SECo Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Fresenius auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Einer Experteneinschätzung zufolge müsse das deutsche Krankenhaussystem seine Kapazitäten dringend verringern, schrieb James Vane-Tempest in einem am Montag vorliegenden Kommentar. Mindestens 300 der 1800 Kliniken könnten ohne Beeinträchtigung der Patientenversorgung geschlossen werden, um Kosten einzusparen. Eine Verlagerung der Behandlungen aus den Kliniken heraus stoße allerdings auf erhebliche Hürden. Krankenhausgruppen wie Fresenius, die regionale Cluster bilden könnten, könnten relative Gewinner einer solchen Veränderung sein./gl/nas;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Buy
|
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
55.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
47.57 €
|
Abst. Kursziel*:
15.62%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
48.05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.46%
|
Analyst Name::
James Vane-Tempest
|
KGV*:
-
