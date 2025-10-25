|Krypto-Investment
|
25.10.2025 11:03:09
Wie viel Anleger mit einem VeChain-Investment von vor 5 Jahren verloren hätten
So viel Verlust hätte ein frühes Investment in VeChain Anlegern gebracht.
VeChain wurde gestern vor 5 Jahren bei 0.030448 USD gehandelt. Bei einem Investment von 10’000 USD in VET zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 328’431.49 VeChain. Da sich der Wert eines Coins am 24.10.2025 auf 0.017361 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5’701.88 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 42.98 Prozent abgenommen.
Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 10.10.2025 erreicht und liegt bei 0.015947 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 03.12.2024 erreicht und liegt bei 0.078697 USD.
Redaktion finanzen.net
