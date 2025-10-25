So viel hätten Anleger mit einem Internet Computer-Investment von vor 5 Jahren verloren

Anzeige

Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Internet Computer notierte am 26.10.2021 bei 46.84 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 21.35 ICP im Depot. Da sich der Wert von Internet Computer am 24.10.2025 auf 3.147 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 67.19 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 93.28 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 2.978 USD und wurde am 22.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch von Internet Computer liegt derzeit bei 15.31 USD und wurde am 06.12.2024 erreicht.

Redaktion finanzen.net