Fresenius SECo Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Fresenius nach einem Treffen mit dem Management auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. In dem Gespräch sei es um die strategischen und finanziellen Fortschritte bei der anhaltenden Transformation des Krankenhaus- und Medizinkonzerns gegangen, schrieb James Vane-Tempest in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Bei Kabi stünden neue Produkte sowie strukturelle Verbesserungen der Produktivität im Fokus. Wichtig bleibe zudem das organische Wachstum als Triebfeder für die Kapitalrenditen./rob/gl/tav;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Buy
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
55.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
46.83 €
Abst. Kursziel*:
17.45%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
47.29 €
Abst. Kursziel aktuell:
16.30%
Analyst Name::
James Vane-Tempest
KGV*:
-
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
12.09.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Handelsende (finanzen.ch)
12.09.25
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
12.09.25
|Fresenius SE-Analyse: JP Morgan Chase & Co. stuft Fresenius SE-Aktie mit Overweight ein (finanzen.ch)
09.09.25
|Fresenius-Aktie stabil: Fresenius stärkt Finanzierung mit Milliarden-Anleihen (Dow Jones)
09.09.25
|DAX 40-Papier Fresenius SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fresenius SE von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
09.09.25