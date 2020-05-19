NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Fresenius nach einem Treffen mit dem Management auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. In dem Gespräch sei es um die strategischen und finanziellen Fortschritte bei der anhaltenden Transformation des Krankenhaus- und Medizinkonzerns gegangen, schrieb James Vane-Tempest in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Bei Kabi stünden neue Produkte sowie strukturelle Verbesserungen der Produktivität im Fokus. Wichtig bleibe zudem das organische Wachstum als Triebfeder für die Kapitalrenditen./rob/gl/tav;