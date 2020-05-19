Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604

43.82
CHF
12.53
CHF
40.02 %
19.05.2020
SWX
16.09.2025 08:18:18

Fresenius SECo Buy

Fresenius
44.22 CHF 0.08%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Fresenius nach einem Treffen mit dem Management auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. In dem Gespräch sei es um die strategischen und finanziellen Fortschritte bei der anhaltenden Transformation des Krankenhaus- und Medizinkonzerns gegangen, schrieb James Vane-Tempest in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Bei Kabi stünden neue Produkte sowie strukturelle Verbesserungen der Produktivität im Fokus. Wichtig bleibe zudem das organische Wachstum als Triebfeder für die Kapitalrenditen./rob/gl/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2025 / 13:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Buy
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
55.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
46.83 € 		Abst. Kursziel*:
17.45%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
47.29 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16.30%
Analyst Name::
James Vane-Tempest 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

