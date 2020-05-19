Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604
Fresenius SECo Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius auf "Overweight" mit einem Kursziel von 49,10 Euro belassen. Die vom Bundeskabinett beschlossenen pauschalen Vergütungen der Krankenkassen für stationäre Krankenhausleistungen blieben unter dem bestmöglichen Szenario zurück, schrieb David Adlington in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Unter dem Strich seien sie für den Krankenhausbetreiber aber positiv, sie sprächen für höhere Konsensschätzungen./rob/bek/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 07:18 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Overweight
|
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
49.10 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
47.68 €
|
Abst. Kursziel*:
2.98%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
46.19 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.30%
|
Analyst Name::
David Adlington
|
KGV*:
-
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|13:40
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.25
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.25
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|43.82
|40.02%
