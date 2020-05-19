Fresenius 44.50 CHF 1.22% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius auf "Overweight" mit einem Kursziel von 49,10 Euro belassen. Die vom Bundeskabinett beschlossenen pauschalen Vergütungen der Krankenkassen für stationäre Krankenhausleistungen blieben unter dem bestmöglichen Szenario zurück, schrieb David Adlington in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Unter dem Strich seien sie für den Krankenhausbetreiber aber positiv, sie sprächen für höhere Konsensschätzungen./rob/bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 07:18 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 07:18 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.