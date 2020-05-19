Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604

43.82
CHF
12.53
CHF
40.02 %
19.05.2020
SWX
16.10.2025 13:40:26

Fresenius SECo Overweight

Fresenius
44.50 CHF 1.22%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius auf "Overweight" mit einem Kursziel von 49,10 Euro belassen. Die vom Bundeskabinett beschlossenen pauschalen Vergütungen der Krankenkassen für stationäre Krankenhausleistungen blieben unter dem bestmöglichen Szenario zurück, schrieb David Adlington in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Unter dem Strich seien sie für den Krankenhausbetreiber aber positiv, sie sprächen für höhere Konsensschätzungen./rob/bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 07:18 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 07:18 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Overweight
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
49.10 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
47.68 € 		Abst. Kursziel*:
2.98%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
46.19 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6.30%
Analyst Name::
David Adlington 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

13:40 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.10.25 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.09.25 Fresenius Buy Jefferies & Company Inc.
15.09.25 Fresenius Buy Jefferies & Company Inc.
12.09.25 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
