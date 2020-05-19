Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604
Fresenius SECo Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius nach einem Gespräch mit Konzernchef Michael Sen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 49,10 Euro belassen. Am interessantesten seien die Hinweise auf möglichen Rückenwind für die Krankenhaussparte Helios gewesen, schrieb David Adlington in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Hintergrund seien neue Zuschläge für Krankenhäuser und inflationsbedingt steigende Fallpauschalen. Die Aktien bleiben auf "Positive Catalyst Watch", der Analyst rechnet also zeitnah mit einem Kurstreiber./rob/mis/stk;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Overweight
|
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
49.10 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
48.04 €
|
Abst. Kursziel*:
2.21%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
48.31 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1.64%
|
Analyst Name::
David Adlington
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|
09:28
|Börse Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Start zurück (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Frankfurt: DAX gibt zum Start nach (finanzen.ch)
|
10.10.25
|Fresenius verkauft österreichisches Vamed-Geschäft in zwei Schritten (Dow Jones)
|
09.10.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX bewegt letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
09.10.25
|DAX-Handel aktuell: DAX steigt letztendlich (finanzen.ch)
|
09.10.25
|Börse Frankfurt in Grün: So steht der DAX am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
|
09.10.25
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX schwächer (finanzen.ch)
|
08.10.25
|LUS-DAX aktuell: Börsianer lassen LUS-DAX letztendlich steigen (finanzen.ch)
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|43.82
|40.02%
