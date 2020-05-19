NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius auf "Overweight" mit einem Kursziel von 49,10 Euro belassen. Die angesichts der Krankenhaus-Gebühren-Pläne der Bundesregierung aufgekommenen Sorgen vieler Investoren mit Blick auf die Tochter Helios seien übertrieben, schrieb David Adlington in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zwar seien die Pläne nicht das Idealszenario, aber das Kostenerstattungsumfeld dürfte immer noch das beste seit langer Zeit werden./rob/mis/jha/;