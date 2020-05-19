Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Fresenius SECo Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius auf "Overweight" mit einem Kursziel von 49,10 Euro belassen. Die angesichts der Krankenhaus-Gebühren-Pläne der Bundesregierung aufgekommenen Sorgen vieler Investoren mit Blick auf die Tochter Helios seien übertrieben, schrieb David Adlington in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zwar seien die Pläne nicht das Idealszenario, aber das Kostenerstattungsumfeld dürfte immer noch das beste seit langer Zeit werden./rob/mis/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Overweight
|
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
49.10 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
47.00 €
|
Abst. Kursziel*:
4.47%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
47.22 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.98%
|
Analyst Name::
David Adlington
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|
16.10.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX-Anleger greifen am Nachmittag zu (finanzen.ch)
|
16.10.25
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX präsentiert sich leichter (finanzen.ch)
|
15.10.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX verliert zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.ch)
|
15.10.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX gibt letztendlich nach (finanzen.ch)
|
14.10.25
|Dienstagshandel in Frankfurt: DAX notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
14.10.25
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
|
14.10.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: So steht der LUS-DAX aktuell (finanzen.ch)
|
14.10.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX fällt am Dienstagnachmittag zurück (finanzen.ch)
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|09:02
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.25
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.25
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.25
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:02
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.25
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.25
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.25
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:02
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.25
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.25
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.25
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.05.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.04.25
|Fresenius Market-Perform
|Bernstein Research
|26.02.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.11.24
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|43.82
|40.02%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:02
|
JP Morgan Chase & Co.
Fresenius Overweight
|09:00
|
JP Morgan Chase & Co.
Merck Overweight
|08:28
|
Jefferies & Company Inc.
Oracle Buy
|08:27
|
Jefferies & Company Inc.
Nestlé Hold
|08:26
|
RBC Capital Markets
Ferrari Outperform
|08:26
|
RBC Capital Markets
Stellantis Sector Perform
|08:26
|
RBC Capital Markets
Volkswagen Outperform