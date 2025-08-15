Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’066 0.5%  SPI 16’759 0.4%  Dow 44’911 0.0%  DAX 24’441 0.3%  Euro 0.9414 0.0%  EStoxx50 5’449 0.3%  Gold 3’339 0.1%  Bitcoin 95’897 0.2%  Dollar 0.8058 -0.3%  Öl 66.5 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Swiss Re12688156Partners Group2460882Zurich Insurance1107539
Top News
Aktien von Mercedes-Benz, BMW und VW gesucht: IG Metall fordert von Auto-Aktionären Abstriche bei den Dividenden
Bullish-Aktie weiter im Aufwärtstrend: Bullish-Gründer nach starkem IPO mit Milliardenvermögen
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Intel-Aktie zieht an: US-Regierung zieht offenbar Einstieg bei Intel in Betracht
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT in Rot: Das steckt dahinter
Suche...
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

CAC 40 im Blick 15.08.2025 12:26:36

Freitagshandel in Paris: CAC 40 am Mittag freundlich

Freitagshandel in Paris: CAC 40 am Mittag freundlich

Derzeit zeigen sich die Anleger in Paris zuversichtlich.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
443.28 CHF 1.41%
Kaufen Verkaufen

Um 12:08 Uhr klettert der CAC 40 im Euronext-Handel um 0.65 Prozent auf 7’921.60 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2.342 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der CAC 40 0.594 Prozent fester bei 7’917.06 Punkten, nach 7’870.34 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 7’896.56 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7’945.27 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der CAC 40 bereits um 2.03 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.07.2025, lag der CAC 40 bei 7’766.21 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.05.2025, wurde der CAC 40 mit 7’853.47 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 15.08.2024, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7’423.37 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 7.14 Prozent zu. Bei 8’257.88 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 6’763.76 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

CAC 40-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 80’675 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 234.597 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Werte auf

Die Worldline SA-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 2.72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8.05 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Tops und Flops im CAC 40
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?