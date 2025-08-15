Freitagshandel in Paris: CAC 40 am Mittag freundlich

Um 12:08 Uhr klettert der CAC 40 im Euronext-Handel um 0.65 Prozent auf 7’921.60 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2.342 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der CAC 40 0.594 Prozent fester bei 7’917.06 Punkten, nach 7’870.34 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 7’896.56 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7’945.27 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der CAC 40 bereits um 2.03 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.07.2025, lag der CAC 40 bei 7’766.21 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.05.2025, wurde der CAC 40 mit 7’853.47 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 15.08.2024, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7’423.37 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 7.14 Prozent zu. Bei 8’257.88 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 6’763.76 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

CAC 40-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 80’675 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 234.597 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Werte auf

Die Worldline SA-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 2.72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8.05 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

