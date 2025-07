NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Stellantis nach vorläufigen Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 11,50 Euro belassen. Die Autoholding habe mit schwachen Resultaten die Konsensschätzungen verfehlt, schrieb Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Reaktion. Der Markt dürfte aber schon mit schlechten Ergebnissen gerechnet haben./rob/gl/ajx;