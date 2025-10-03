Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
03.10.2025 15:10:00
So stuften die Analysten die Infineon-Aktie im vergangenen Monat ein
Experten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der Infineon-Aktie abgegeben.
Infineon Technologies
33.80 EUR -3.43%
Im abgelaufenen Monat haben 7 Experten ihre Einschätzung der Infineon-Aktie veröffentlicht.
6 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 1 Experte empfiehlt das Halten der Infineon-Aktie.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 42,60 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 9,40 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von Infineon in Höhe von 33,20 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs Group Inc.
|43,00 EUR
|29,52
|25.09.2025
|Barclays Capital
|39,00 EUR
|17,47
|16.09.2025
|Bernstein Research
|49,00 EUR
|47,59
|15.09.2025
|UBS AG
|44,00 EUR
|32,53
|09.09.2025
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|40,00 EUR
|20,48
|08.09.2025
|Deutsche Bank AG
|44,00 EUR
|32,53
|05.09.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|39,20 EUR
|18,07
|05.09.2025
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Bildquelle: Infineon
