So stuften die Analysten die Infineon-Aktie im vergangenen Monat ein

Im abgelaufenen Monat haben 7 Experten ihre Einschätzung der Infineon-Aktie veröffentlicht.

6 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 1 Experte empfiehlt das Halten der Infineon-Aktie.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 42,60 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 9,40 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von Infineon in Höhe von 33,20 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Goldman Sachs Group Inc. 43,00 EUR 29,52 25.09.2025 Barclays Capital 39,00 EUR 17,47 16.09.2025 Bernstein Research 49,00 EUR 47,59 15.09.2025 UBS AG 44,00 EUR 32,53 09.09.2025 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 40,00 EUR 20,48 08.09.2025 Deutsche Bank AG 44,00 EUR 32,53 05.09.2025 JP Morgan Chase & Co. 39,20 EUR 18,07 05.09.2025

Redaktion finanzen.ch