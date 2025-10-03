Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Monats-Einstufungen 03.10.2025 15:10:00

So stuften die Analysten die Infineon-Aktie im vergangenen Monat ein

Experten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der Infineon-Aktie abgegeben.

Infineon Technologies
33.80 EUR -3.43%
Kaufen Verkaufen

Im abgelaufenen Monat haben 7 Experten ihre Einschätzung der Infineon-Aktie veröffentlicht.

6 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 1 Experte empfiehlt das Halten der Infineon-Aktie.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 42,60 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 9,40 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von Infineon in Höhe von 33,20 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Goldman Sachs Group Inc.43,00 EUR29,5225.09.2025
Barclays Capital39,00 EUR17,4716.09.2025
Bernstein Research49,00 EUR47,5915.09.2025
UBS AG44,00 EUR32,5309.09.2025
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)40,00 EUR20,4808.09.2025
Deutsche Bank AG44,00 EUR32,5305.09.2025
JP Morgan Chase & Co.39,20 EUR18,0705.09.2025

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Infineon

