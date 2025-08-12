Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Batterieproduzent mit Bilanz 12.08.2025 10:30:00

Fluence Energy-Aktie sackt ab: Umsatz von Siemens-Tochter verfehlt Erwartungen

Fluence Energy-Aktie sackt ab: Umsatz von Siemens-Tochter verfehlt Erwartungen

Fluence Energy, ein weltweit operierendes Unternehmen für Energiespeichertechnologien, hat seine Geschäftsentwicklung im abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Fluence Energy
6.52 CHF -9.19%
Im dritten Jahresviertel des Geschäftsjahres 2025 hat Fluence Energy Gewinne gemacht. Das EPS lag bei 0,01 US-Dollar nach einem Wert von 0 US-Dollar je Aktie im Vorjahreszeitraum. Die Analystenerwartungen hat die Siemens-Tochter damit geschlagen: Experten hatten dem Unternehmen zuvor ein EPS von -0,010 US-Dollar zugetraut.

Die Erlöse stiegen von 483,317 Millionen US-Dollar auf 602,5 Millionen US-Dollar. Damit setzte das Unternehmen weniger um als erwartet: Analysten hatten zuvor einen Umsatz von 742 Millionen US-Dollar in Aussicht gestellt.

Die Aktie von Fluence Energy notiert im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise 10,94 Prozent tiefer bei 8,14 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com

