|Batterieproduzent mit Bilanz
|
12.08.2025 10:30:00
Fluence Energy-Aktie sackt ab: Umsatz von Siemens-Tochter verfehlt Erwartungen
Fluence Energy, ein weltweit operierendes Unternehmen für Energiespeichertechnologien, hat seine Geschäftsentwicklung im abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Fluence EnergyIm dritten Jahresviertel des Geschäftsjahres 2025 hat Fluence Energy Gewinne gemacht. Das EPS lag bei 0,01 US-Dollar nach einem Wert von 0 US-Dollar je Aktie im Vorjahreszeitraum. Die Analystenerwartungen hat die Siemens-Tochter damit geschlagen: Experten hatten dem Unternehmen zuvor ein EPS von -0,010 US-Dollar zugetraut.
6.52 CHF -9.19%
Die Erlöse stiegen von 483,317 Millionen US-Dollar auf 602,5 Millionen US-Dollar. Damit setzte das Unternehmen weniger um als erwartet: Analysten hatten zuvor einen Umsatz von 742 Millionen US-Dollar in Aussicht gestellt.
Die Aktie von Fluence Energy notiert im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise 10,94 Prozent tiefer bei 8,14 US-Dollar.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
