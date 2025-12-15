Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Höhenflug geht weiter 15.12.2025 17:10:00

Tilray- und Canopy Growth-Aktien im Blick: Erwartete US-Regulierungsänderungen treiben Cannabis-Titel zeitweise

Den Aktien von Tilray und Canopy Growth scheint nach den kräftigen Kurssprüngen vom Freitag die Luft ausgegangen zu sein.

• Aktien von Tilray und Canopy Growth zum Wochenstart tiefer
• Erwartete neue Klassifizierung in den USA
• Entscheidung womöglich schon heute

Die Aktien von Canopy Growth und Tilray stehen auch zum Wochenstart weiter im Fokus der Anleger, nachdem Berichte über mögliche Lockerungen der US-Regulierung für Marihuana die Kurse am Freitag kräftig in die Höhe getrieben haben.

Nachdem die Canopy Growth-Aktie den Freitagshandel an der NASDAQ bei 1,74 US-Dollar um 53,98 Prozent höher beendet hat, geht es am Montag zeitweise um 4,02 Prozent auf 1,6701 US-Dollar runter. Bei den Anteilsscheinen von Tilray ist zeitweise jedoch ein Minus von 7,49 Prozent auf 11,24 US-Dollar zu sehen. Sie hatten am Freitag letztlich um 44,13 Prozent auf 12,15 US-Dollar zugelegt.

Erwartete US-Regulierungsänderungen schon heute?

Angeschoben wurden die Cannabis-Titel weiterhin von Meldungen, dass US-Präsident Donald Trump plane, Marihuana unter Bundesrecht von Liste I auf Liste III herabzustufen. Diese neue Klassifizierung würde der Branche deutliche Vorteile bringen, darunter Steuervorteile, leichterer Zugang zu Bankdienstleistungen sowie bessere Finanzierungsmöglichkeiten und eine einfachere medizinische Nutzung von Cannabis-Produkten, ohne dass es zu einer vollständigen Legalisierung käme. Laut "CNBC" könnte der US-Präsident bereits am Montag eine Exekutivanordnung erlassen.

Entsprechend gesucht sind daher auch die Aktien von Cannabis-Konzernen. Wie "Reuters" berichtet, gehörte etwa die Canopy Growth-Aktie am Montag zeitweise zu den meistgehandelten Titeln auf Tradegate, was auf ein grosses Interesse von Privatanlegern an diesem Sektor hindeute.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Canopy Growth-Aktie im Aufwind - Kursrally im Cannabissektor nach Trump-Beitrag

Bildquelle: Jarretera / Shutterstock.com

