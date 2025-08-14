Swiss Re-Aktie volatil: Halbjahresgewinn deutlich gesteigert

Damit ist das Unternehmen auf Kurs, sein Gewinnziel für das Gesamtjahr zu erreichen.

Der Konzerngewinn erhöhte sich in den ersten sechs Monaten des Jahres um 24 Prozent auf 2,6 Milliarden Dollar, wie Swiss Re am Donnerstag mitteilte. Der Versicherungsumsatz der Gruppe ging dagegen auf 20,9 Milliarden Dollar zurück nach 22,2 Milliarden im Vorjahr.

Die Gruppe habe in allen Geschäftseinheiten robuste versicherungstechnische Margen erzielt, erklärte CEO Andreas Berger in der Mitteilung. Man habe die Kunden vor allem im ersten Halbjahr darin unterstützt, Spitzenrisiken zu bewältigen. Unterstützung bot ein solides Anlageergebnis.

Der Rückversicherer hat mit seinem Resultat die Prognosen der Analysten übertroffen. Diese hatten den Konzerngewinn im Halbjahr im Schnitt bei 2,48 Milliarden Dollar gesehen.

Mit den Resultaten sieht sich Swiss Re gut unterwegs zur Erreichung seiner Jahresziele. Für 2025 will der Konzern einen Gewinn von "mindestens 4,4 Milliarden Dollar" erreichen. Angesichts der allgemeinen geopolitischen und makroökonomischen Unsicherheit bleibe der Konzern aber wachsam, zumal jetzt der Höhepunkt der Sturmsaison bevorstehe, heisst es.

Swiss Re profitiert von geringen Katastrophenschäden im zweiten Quartal

Die Swiss Re hat im zweiten Quartal 2025 von geringen Forderungen aus Grossschäden infolge von Naturkatastrophen profitiert. Zudem konnte der Rückversicherer eine gute Rendite auf seinen Anlagen erwirtschaften.

So belief sich die Rendite auf Kapitalanlagen (ROI) im ersten Halbjahr 2025 auf 4,1 Prozent, verglichen mit 4,0 Prozent im Vorjahreszeitraum, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Der Anstieg sei auf höhere wiederkehrende Erträge aber auch auf realisierte Gewinne aus dem Verkauf einer Minderheitsbeteiligung im ersten Quartal 2025 zurückzuführen,

Verbesserter Schaden-Kosten-Satz

In der Sach- und Haftpflichtrückversicherung (P&C Re) verzeichnete Swiss Re im ersten Halbjahr Grossschäden aus Naturkatastrophen in Höhe von 556 Millionen Dollar. Der grösste Teil entfiel dabei allerdings auf die Waldbrände in Los Angeles von Anfang Jahr. Hinzu kamen menschengemachte Grossschäden in Höhe von 213 Millionen Dollar.

Der Halbjahresgewinn von P&C Re stieg deutlich auf 1,2 Milliarden Dollar nach 992 Millionen im Vorjahreszeitraum. Auch der Schaden-Kosten-Satz in der Sparte verbesserte sich deutlich auf 81,1 Prozent nach 84,3 Prozent im Vorjahreszeitraum. Für das Gesamtjahr will Swiss Re einen Wert von "unter 85 Prozent" erreichen.

Firmenversicherungssparte innerhalb Ziel

Dagegen war der Gewinn der Sparte Corporate Solutions mit 430 Millionen Dollar (VJ 441 Millionen) leicht rückläufig. Insgesamt fielen in der Firmenversicherungssparte Grossschäden aus Naturkatastrophen von 60 Millionen Dollar an, darunter aus den Waldbränden in Los Angeles und dem tropischen Zyklon Alfred in Australien. Die menschengemachten Grossschäden lagen bei 193 Millionen.

Der Schaden-Kosten-Satz verbesserte sich derweil leicht auf 88,2 Prozent (VJ 88,7 Prozent). Insgesamt lag die Sparte damit innerhalb des Ziels für das Gesamtjahr eines Schaden-Kosten-Satzes von "unter 91 Prozent".

Im Lebengeschäft (L&H Re) erzielte der Rückversicherer im Halbjahr einen Gewinn von 839 Millionen Dollar (VJ 883 Millionen). Das rückläufige Ergebnis war laut der Mitteilung vor allem auf eine geringere CSM-Auflösung (Contractual Service Margin) zurückzuführen. Dies aufgrund der Ende 2024 durchgeführten Überprüfung der Annahmen. Die Geschäftseinheit halte an ihrem Gewinnziel von 2,6 Milliarden für 2025 fest.

Planmässiger Iptiq-Rückzug

Planmässig verlaufe dagegen der Rückzug aus der Digitalversicherungsplattform Iptiq, vermeldete Swiss Re weiter. Im April hatte Swiss Re im April den Verkauf des australischen Geschäfts an Hannover Re angekündigt. Zudem sei der Management-Buy-out des Geschäftsbereichs Sales Solutions von Iptiq Americas abgeschlossen worden. Im Juli 2025 konnte Swiss Re auch den Verkauf von Iptiq EMEA P&C an Allianz Direct abschliessen

So reagiert die Swiss Re-Aktie

Die Aktien der Swiss Re zeigen sich am Donnerstag volatil.

Zuletzt verlieren Swiss Re-Aktien via SIX wieder 3,19 Prozent auf 145,85 Franken.

"Swiss Re lieferte sehr gute Zahlen", kommentiert der Analyst von Vontobel. Und die Gesellschaft sei auf Kurs, die eigenen Jahresziele zu übertreffen. Laut den UBS-Analysten ist damit auch ein Aktienrückkaufprogramm wahrscheinlicher geworden.

Konkret lag der Q2-Reingewinn ein Drittel über dem Vorjahreswert. Analysten hatten zwar im Vorfeld eine Steigerung erwartet, das Ausmass kommt für die meisten aber überraschend. Die Gesellschaft stelle derzeit Profitabilität über Wachstum, heisst es in einem Kommentar von Octavian. Und von der ZKB heisst es: "Der gute Gewinn ist getragen von einem anhaltend disziplinierten Underwriting in allen Geschäftseinheiten und einem vorteilhaften Anlagebeitrag."

Tatsächlich hat sich Swiss Re im operativen Geschäft signifikant gesteigert. So entwickelte sich der Schaden-Kosten-Satz im Bereich P&C Reinsurance und im Bereich Corporate Solutions deutlich besser als erwartet. Einzig im Segment L&H Reinsurance vermochte das Unternehmen beim Reingewinn nicht ganz zu überzeugen.

Gut kommen am Markt auch die Aussagen zu den Vertragserneuerungen an. Laut dem Management erfolgte die Erneuerungsrunde von Juni und Juli mit Preiserhöhungen von 2,3 Prozent. Konkurrent Munich Re hatte kürzlich über eine rückläufige Preisentwicklung geklagt. "Wir sind beeindruckt von der Disziplin der Swiss Re bei den Erneuerungen", schreibt der Jefferies-Analyst dazu. Der allgemeine Preisdruck in der Branche bleibe dennoch ein Faktum, hält der Experte fest.

Die Swiss-Re-Papiere zählten schon bislang im Jahresverlauf zu den Aktien mit einer überdurchschnittlichen Entwicklung. Bislang (per Mittwochabend) stand ein Plus von rund 15 Prozent zu Buche.

