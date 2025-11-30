AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|Monats-Einstufungen
|
30.11.2025 18:00:38
Experten sehen bei AIXTRON SE-Aktie Potenzial
Im abgelaufenen Monat haben einige Analysten ihre Einstufung der AIXTRON SE-Aktie überprüft.
AIXTRON SE Experten haben ihre Einschätzung der AIXTRON SE-Aktie veröffentlicht.
2 Analysten empfehlen die AIXTRON SE-Aktie mit Kaufen, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von AIXTRON SE mit Halten ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 17,50 EUR für die AIXTRON SE-Aktie, was einem Abschlag von 0,44 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 17,94 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|17,50 EUR
|-2,45
|13.11.2025
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21,00 EUR
|17,06
|10.11.2025
|Barclays Capital
|20,00 EUR
|11,48
|05.11.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|13,50 EUR
|-24,75
|04.11.2025
|Warburg Research
|15,50 EUR
|-13,60
|03.11.2025
Redaktion finanzen.ch
Bildquelle: AIXTRON SE
Nachrichten zu AIXTRON SE
|
28.11.25
|XETRA-Handel: TecDAX zum Handelsende mit Kursplus (finanzen.ch)
|
28.11.25
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX am Freitagnachmittag in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
28.11.25
|Zuversicht in Frankfurt: So performt der MDAX nachmittags (finanzen.ch)
|
28.11.25
|EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
28.11.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX am Mittag steigen (finanzen.ch)
|
28.11.25
|EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
27.11.25
|TecDAX-Wert AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AIXTRON SE-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
27.11.25
|Handel in Frankfurt: TecDAX beginnt Handel mit Gewinnen (finanzen.ch)