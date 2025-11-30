Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Monats-Einstufungen 30.11.2025 18:00:38

Experten sehen bei AIXTRON SE-Aktie Potenzial

Im abgelaufenen Monat haben einige Analysten ihre Einstufung der AIXTRON SE-Aktie überprüft.

AIXTRON
16.72 CHF -0.42%
Kaufen Verkaufen

AIXTRON SE Experten haben ihre Einschätzung der AIXTRON SE-Aktie veröffentlicht.

2 Analysten empfehlen die AIXTRON SE-Aktie mit Kaufen, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von AIXTRON SE mit Halten ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 17,50 EUR für die AIXTRON SE-Aktie, was einem Abschlag von 0,44 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 17,94 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.17,50 EUR-2,4513.11.2025
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)21,00 EUR17,0610.11.2025
Barclays Capital20,00 EUR11,4805.11.2025
JP Morgan Chase & Co.13,50 EUR-24,7504.11.2025
Warburg Research15,50 EUR-13,6003.11.2025

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: AIXTRON SE

