EVOTEC-Aktie im Plus: Erfolgszahlung von Bristol Myers Squibb sorgt für Rückenwind

Der Wirkstoffentwickler EVOTEC kommt in seiner Partnerschaft mit dem US-Pharmakonzern Bristol Myers Squibb voran. Für wissenschaftliche Fortschritte in der präklinischen Forschung zur Bekämpfung neurodegenerativer Krankheiten bekommen die Hamburger 25 Millionen US-Dollar (21,5 Mio Euro), wie das Unternehmen am Montag mitteilte.

Mit der Zahlung will Evotec weitere Forschungsarbeiten und die gemeinsame Pipeline an Neurologie-Programmen vorantreiben. Die Partnerschaft zwischen Evotec und den Amerikanern wurde 2016 ins Leben gerufen. Die im SDax notierte EVOTEC-Aktie gewann vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate knapp drei Prozent zum Xetra-Schluss am Freitag.

EVOTEC-Papiere notieren am Montag via XETRA zeitweise um 2,15 Prozent höher bei 7,12 Euro.

