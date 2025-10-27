Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Forschungserfolg 27.10.2025 11:09:36

EVOTEC-Aktie im Plus: Erfolgszahlung von Bristol Myers Squibb sorgt für Rückenwind

EVOTEC erhält für Fortschritte in der Forschung zu neurodegenerativen Krankheiten eine Erfolgszahlung von Bristol Myers Squibb.

Der Wirkstoffentwickler EVOTEC kommt in seiner Partnerschaft mit dem US-Pharmakonzern Bristol Myers Squibb voran. Für wissenschaftliche Fortschritte in der präklinischen Forschung zur Bekämpfung neurodegenerativer Krankheiten bekommen die Hamburger 25 Millionen US-Dollar (21,5 Mio Euro), wie das Unternehmen am Montag mitteilte.

Mit der Zahlung will Evotec weitere Forschungsarbeiten und die gemeinsame Pipeline an Neurologie-Programmen vorantreiben. Die Partnerschaft zwischen Evotec und den Amerikanern wurde 2016 ins Leben gerufen. Die im SDax notierte EVOTEC-Aktie gewann vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate knapp drei Prozent zum Xetra-Schluss am Freitag.

EVOTEC-Papiere notieren am Montag via XETRA zeitweise um 2,15 Prozent höher bei 7,12 Euro.

/men/mis

HAMBURG (awp international)

