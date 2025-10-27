Bristol-Myers Squibb Aktie 914188 / US1101221083
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|Forschungserfolg
|
27.10.2025 11:09:36
EVOTEC-Aktie im Plus: Erfolgszahlung von Bristol Myers Squibb sorgt für Rückenwind
EVOTEC erhält für Fortschritte in der Forschung zu neurodegenerativen Krankheiten eine Erfolgszahlung von Bristol Myers Squibb.
Bristol-Myers SquibbDer Wirkstoffentwickler EVOTEC kommt in seiner Partnerschaft mit dem US-Pharmakonzern Bristol Myers Squibb voran. Für wissenschaftliche Fortschritte in der präklinischen Forschung zur Bekämpfung neurodegenerativer Krankheiten bekommen die Hamburger 25 Millionen US-Dollar (21,5 Mio Euro), wie das Unternehmen am Montag mitteilte.
34.93 CHF 0.45%
Mit der Zahlung will Evotec weitere Forschungsarbeiten und die gemeinsame Pipeline an Neurologie-Programmen vorantreiben. Die Partnerschaft zwischen Evotec und den Amerikanern wurde 2016 ins Leben gerufen. Die im SDax notierte EVOTEC-Aktie gewann vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate knapp drei Prozent zum Xetra-Schluss am Freitag.
EVOTEC-Papiere notieren am Montag via XETRA zeitweise um 2,15 Prozent höher bei 7,12 Euro.
/men/mis
HAMBURG (awp international)
Weitere Links:
Bildquelle: REMY GABALDA/AFP/Getty Images