Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 beendet den Handel im Plus

Am Donnerstag stieg der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss um 0.42 Prozent auf 5’384.23 Punkte. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 4.486 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der Euro STOXX 50 0.026 Prozent stärker bei 5’362.86 Punkten, nach 5’361.47 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 5’354.61 Punkte, das Tageshoch hingegen 5’403.93 Zähler.

Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 1.12 Prozent. Vor einem Monat, am 11.08.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 5’331.85 Punkten gehandelt. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 11.06.2025, den Stand von 5’393.15 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 11.09.2024, den Wert von 4’763.58 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 9.48 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5’568.19 Punkte. 4’540.22 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Stellantis (+ 9.16 Prozent auf 8.15 EUR), Airbus SE (+ 2.86 Prozent auf 193.98 EUR), Bayer (+ 2.85 Prozent auf 28.83 EUR), Rheinmetall (+ 2.34 Prozent auf 1’880.50 EUR) und UniCredit (+ 1.44 Prozent auf 66.85 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen SAP SE (-1.74 Prozent auf 219.80 EUR), Deutsche Börse (-0.54 Prozent auf 240.60 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0.08 Prozent auf 522.00 EUR), Deutsche Telekom (+ 0.07 Prozent auf 29.97 EUR) und Allianz (+ 0.20 Prozent auf 352.40 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 3’515’344 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 268.692 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die Eni-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7.00 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch