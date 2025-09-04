UniCredit Aktie 35395118 / IT0005239360
UniCredit Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Unicredit von 70 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Delphine Lee und ihre Kollegen setzen im Rahmen der am Dienstag vorliegenden Neubewertung wieder stärker auf Europas Banken als auf US-Geldinstitute. Sie gehen davon aus, dass die Kapitalkosten sinken und die Zinsüberschüsse im zweiten Halbjahr ihren Boden finden. Zu den Favoriten gehören Barclays, Natwest, Societe Generale, ING, Intesa Sanpaolo, UBS und die Deutsche Bank./ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 00:20 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UniCredit S.p.A. Overweight
|
Unternehmen:
UniCredit S.p.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
80.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
65.44 €
|
Abst. Kursziel*:
22.25%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
66.36 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.55%
|
Analyst Name::
Delphine Lee
|
KGV*:
-
Analysen zu UniCredit S.p.A.
|07:25
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.25
|UniCredit Kaufen
|DZ BANK
|02.09.25
|UniCredit Equal-weight
|Morgan Stanley
|27.08.25
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.25
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
