Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’832 -1.0%  SPI 17’929 -0.2%  Dow 46’740 -1.4%  DAX 23’479 -0.7%  Euro 0.9029 0.1%  EStoxx50 5’718 -1.3%  Gold 5’145 -0.3%  Bitcoin 55’012 0.2%  Dollar 0.7838 0.4%  Öl 100.0 6.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Holcim schluckt Cemex-Geschäft in Kolumbien - Aktie verlustreich
Partners Group-Aktie in Grün: VRP rechnet mit Verdoppelung der Ausfallrate am Private-Credit-Markt
Rüstungsaktien im Anlegerfokus: So schlagen sich Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS
Deutsche Börse-Aktie fester: Kommt grösstem Zukauf ihrer Geschichte näher
ams-OSRAM-Aktie fester: Moody's erhöht Ausblick für ams-Osram-Rating
Suche...

Volvo AB Aktie 613302 / SE0000115420

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.03.2026 15:15:36

EU-Parlament für Erleichterung bei CO2-Gutschriften für Lastwagen

Volvo AB
30.92 EUR -0.64%
Kaufen Verkaufen

STRASSBURG (awp international) - Das Europäische Parlament hat einer Erleichterung für Lkw-Hersteller bei CO2-Regeln zugestimmt. Die Hersteller sollen bis 2029 leichter Emissionsgutschriften sammeln können. Diese können sie später verwenden, um Strafzahlungen zu vermeiden, falls sie die ihnen auferlegten spezifischen Grenzwerte überschreiten.

Die EU-Kommission will ihnen mit der Änderung mehr Flexibilität geben und es ihnen erleichtern, die Zielvorgaben ab 2030 zu erreichen. Das Parlament stimmte dem Vorschlag der Kommission im Schnellverfahren zu.

Wie stark die Emissionen sinken müssen, bleibt gleich: Die CO2-Emissionen neuer schwerer Nutzfahrzeuge sollen EU-weit bis 2025 um 15 Prozent im Vergleich zu 2019 sinken, um 45 Prozent bis 2030, um 65 Prozent bis 2035 und um 90 Prozent bis 2040.

Für jeden Hersteller werden jährlich spezifische Ziele festgelegt. Die Änderung ist für Hersteller vorteilhaft, die früh ihren ersten Zielwert übererfüllt haben, aber sich dann langsamer dem Ziel für 2030 annähern.

Argument: Ladeinfrastruktur ist noch nicht so weit

Die Kommission argumentiert mit Verzögerungen beim Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur für schwere Nutzfahrzeuge entlang der Autobahnen. Die Änderung könne auch Anreize für eine frühere Einführung emissionsfreier schwerer Nutzfahrzeuge schaffen, schreibt sie zur Begründung. Neue Stadtbusse sind von der Änderung ausgenommen.

Schwere Nutzfahrzeuge sind nach Angaben der Brüsseler Behörde für mehr als 25 Prozent der Treibhausgasemissionen des Strassenverkehrs in der EU verantwortlich und machen mehr als 6 Prozent der gesamten Treibhausgasemissionen der EU aus. Die Europäische Union hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2050 klimaneutral zu sein, also nicht mehr Treibhausgase auszustossen als wieder gebunden werden können.

Staaten müssen auch zustimmen

Für die Umsetzung des Vorschlags müssen auch die EU-Staaten formell zustimmen. Deren Vertreter haben sich bereits für den Kommissionsvorschlag ausgesprochen, deshalb gilt das in diesem Fall als Formalie.

Deutlich umstrittener sind andere Vorschläge zu Autos, die die Kommission ebenfalls im Dezember gemacht hat: Nach dem Willen der Behörde sollen auch nach 2035 Autos mit Verbrennermotor neu in der EU zugelassen werden können. Eine Einigung hierzu ist noch nicht in Aussicht./wea/DP/mis