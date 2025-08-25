Erste Schätzungen: Synopsys vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Synopsys lässt sich voraussichtlich am 09.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Synopsys die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 14 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 3,77 USD je Aktie gegenüber 2,61 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 14 Analysten einen Zuwachs von 16,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,77 Milliarden USD gegenüber 1,52 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 15,14 USD im Vergleich zu 14,51 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich bei 6,75 Milliarden USD, gegenüber 6,12 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.ch