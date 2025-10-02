Börse New York in Grün: NASDAQ Composite bewegt schlussendlich im Plus

Der NASDAQ Composite notierte im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 0.39 Prozent höher bei 22’844.05 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ Composite 0.575 Prozent höher bei 22’885.90 Punkten, nach 22’755.16 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Donnerstag bei 22’729.75 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 22’900.60 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 1.06 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.09.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 21’279.63 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 02.07.2025, den Wert von 20’393.13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.10.2024, notierte der NASDAQ Composite bei 17’925.12 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 18.48 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 22’900.60 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14’784.03 Zählern markiert.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Elron Electronic Industries (+ 33.96 Prozent auf 2.13 USD), Compugen (+ 10.00 Prozent auf 1.76 USD), Innodata (+ 6.13 Prozent auf 87.41 USD), PetMed Express (+ 6.12 Prozent auf 2.60 USD) und AngioDynamics (+ 6.05 Prozent auf 11.74 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Amtech Systems (-8.06 Prozent auf 8.90 USD), Integra LifeSciences (-5.16 Prozent auf 13.97 USD), AXT (-4.28 Prozent auf 4.70 USD), Consumer Portfolio Services (-3.95 Prozent auf 7.30 USD) und Synopsys (-3.61 Prozent auf 471.15 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 33’675’034 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.861 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie mit 5.38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Cogent Communications-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.37 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

