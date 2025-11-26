Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’813 0.3%  SPI 17’596 0.3%  Dow 47’112 1.4%  DAX 23’529 0.3%  Euro 0.9334 -0.1%  EStoxx50 5’604 0.5%  Gold 4’164 0.8%  Bitcoin 69’994 -0.8%  Dollar 0.8067 -0.1%  Öl 62.4 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Luzerner Kantonalbank125293061Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
So viel Gewinn hätte ein Investment in Binance Coin von vor 1 Jahr eingebracht
Tron: So hätte sich eine Investition von vor 1 Jahr ausgezahlt
Straumann-Aktie tiefer: Analysten uneins über neue Ziele für 2030
Novo Nordisk-Aktie steigt: US-Regierung handelt günstigere Ozempic-Kosten aus
GAIN AI Act scheitert: Das sind die Folgen für die NVIDIA-Aktie und den US-Chipmarkt
Suche...
eToro entdecken

Aurubis Aktie 917955 / DE0006766504

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

26.11.2025 10:57:53

EQS-PVR: Aurubis AG: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Aurubis
104.36 CHF 0.68%
Kaufen Verkaufen

EQS Stimmrechtsmitteilung: Aurubis AG
Aurubis AG: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

26.11.2025 / 10:57 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten
Name: Aurubis AG
Strasse, Hausnr.: Hovestrasse 50
PLZ: 20539
Ort: Hamburg
Deutschland
Legal Entity Identifier (LEI): 5299005SHIN9ZK7GW242

2. Grund der Mitteilung
X Erwerb bzw. Veräusserung von Aktien mit Stimmrechten
  Erwerb bzw. Veräusserung von Instrumenten
  Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
  Sonstiger Grund:

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person: Rossmann Beteiligungs GmbH
Registrierter Sitz, Staat: Burgwedel, Deutschland

4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
 

5. Datum der Schwellenberührung:
25.11.2025

6. Gesamtstimmrechtsanteile
  Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)		 Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)		 Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)		 Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
neu 15,01 % 7,34 % 22,35 % 44956723
letzte Mitteilung 13,65 % 6,45 % 20,10 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN absolut in %
  direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)		 direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)
DE0006766504 6750000 0 15,01 % 0,00 %
Summe 6750000 15,01 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
Optionsscheine (Put) 19.12.2025 800000 1,78 %
Optionsscheine (Put) 16.01.2026 400000 0,89 %
Optionsscheine (Put) 20.03.2026 300000 0,67 %
Optionsscheine (Put) 19.06.2026 300000 0,67 %
Optionsscheine (Put) 18.12.2026 300000 0,67 %
Knock-Out-Zertifikat o.End 1200000 2,67 %
    Summe 3300000 7,34 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
0 0,00 %
      Summe 0 0,00 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
X Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
  Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher

9. Bei Vollmacht gemäss § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile
% % %

10. Sonstige Informationen:
 

Datum
25.11.2025


26.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Aurubis AG
Hovestrasse 50
20539 Hamburg
Deutschland
Internet: www.aurubis.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2236222  26.11.2025 CET/CEST

Nachrichten zu Aurubis

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Aurubis

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
23.10.25 Aurubis Hold Deutsche Bank AG
13.10.25 Aurubis Hold Deutsche Bank AG
10.10.25 Aurubis Halten DZ BANK
09.10.25 Aurubis Sell UBS AG
10.09.25 Aurubis Add Baader Bank
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Broadcom
✅ Quanta Services
✅ ING Group

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:36 SMI-Anleger werden wieder mutiger
08:00 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch
07:05 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Blue Chips auf Erholungskurs
25.11.25 Swiss Life wächst weiter – Strategie 2027 greift
25.11.25 Julius Bär: 10.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (59% European) auf Bank of America Corp, American Express Co, Chevron Corp, Coca-Cola Co, Apple Inc
25.11.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Novartis, Roche
21.11.25 Marktüberblick: Siemens Energy gesucht
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’326.84 19.35 BA8S6U
Short 13’579.03 13.88 SPZB3U
Short 14’127.61 8.69 BOKS7U
SMI-Kurs: 12’813.16 26.11.2025 10:48:31
Long 12’271.68 19.96 SRZBNU
Long 11’981.04 13.66 SRQB1U
Long 11’479.84 8.93 BK5S8U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Aktien in diesem Artikel

Aurubis 104.40 0.71% Aurubis

Meistgelesene Nachrichten

NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Dienstagnachmittag tiefrot
NIO-Aktie dennoch in Rot: Tesla-Konkurrent reduziert Verlust - Umsatzwachstum in Q3
Fusion mit BioNTech: CureVac-Aktionäre geben grünes Licht - so reagieren die Aktien
Alibaba-Aktie gibt nach: Ergebnis rückläufig, aber Umsatz wächst
DroneShield-Aktie mit Kurssprung: Unternehmen meldet Millionen-Auftrag aus Europa
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Novo Nordisk-Aktie erholt sich trotz Alzheimer-Flop - neuer Abnehm-Wirkstoff überzeugt in Studie
Idorsia Aktie News: Idorsia am Nachmittag im Ausverkauf
Minuszeichen in New York: So steht der NASDAQ Composite aktuell
Novartis-Aktie steigt: US-Zulassung für neuartige SMA-Behandlung Itvisma erhalten - Stellenabbau voraus

Top-Rankings

KW 47: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 47: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 47: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
11:01 ROUNDUP: Umfragen uneins zu Aussichten am Arbeitsmarkt in Deutschland
10:54 SPD-Fraktionschef in Generaldebatte: 'Können Großes bewirken'
10:51 Grünen-Fraktionschefin: Merz stößt viele Menschen vor den Kopf
10:49 ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Nvidia auf 'Outperform' - Ziel 275 Dollar
10:46 OTS: Hyphe Markets GmbH / Hyphe sichert sich deutsche MiCAR-Lizenz und ...
10:46 Zollkonflikte und Aktien-Hype: EZB mahnt zur Vorsicht
10:44 APA ots news: Drei baut Glasfaser-Kooperationen weiter aus: Start der...
10:44 ANALYSE-FLASH: JPMorgan setzt Continental auf 'Analyst Focus List'
10:41 AKTIE IM FOKUS: Aroundtown nach Zahlen schwach - Chartausbruch gescheitert
10:39 Weiter große Lücke an Mint-Fachkräften - Zuwanderung wichtig