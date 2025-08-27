Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'181 0.2%  SPI 16'909 0.1%  Dow 45'418 0.3%  DAX 24'070 -0.3%  Euro 0.9348 -0.1%  EStoxx50 5'378 -0.1%  Gold 3'383 -0.3%  Bitcoin 89'298 -0.7%  Dollar 0.8073 0.4%  Öl 67.1 -0.2% 
Top News
30 % Kursplus: MongoDB-Aktie nach beeindruckendem Ergebnis im Höhenflug
Rio Tinto mit neuem CEO: Konzern wird neu strukturiert - Aktie profitiert
Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Vormittag
Aktienempfehlung: So bewertet UBS AG die Givaudan-Aktie
Investment-Tipp Novartis-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
27.08.2025 10:28:03

EQS-News: STRATEC MIT ERWEITERUNG DES VORSTANDS 

STRATEC
34.65 CHF -1.74%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: STRATEC SE / Schlagwort(e): Personalie
STRATEC MIT ERWEITERUNG DES VORSTANDS 

27.08.2025 / 10:28 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

STRATEC MIT ERWEITERUNG DES VORSTANDS 

Birkenfeld, 27. August 2025

Die STRATEC SE, Birkenfeld, Deutschland (Frankfurt: SBS; Prime Standard, SDAX), gibt bekannt, dass Frau Tanja Bücherl zum 1. November 2025 als Chief Financial Officer (CFO) in den Vorstand von STRATEC berufen wird. Sie wird damit den Verantwortungsbereich von Herrn Oliver Albrecht übernehmen, der im August 2024 interimistisch die CFO-Position übernommen hat. Oliver Albrecht wird der Gesellschaft im November überlappend weiter zur Verfügung stehen und damit einen reibungslosen Übergang im Finanzressort sicherstellen.

Mit zwei Jahrzehnten Erfahrung im Finanzbereich eines international tätigen Unternehmens bringt Tanja Bücherl umfangreiche Finanz-Expertise sowie fundiertes Know-how in Effizienz- und Kostensteuerung mit, um die Zukunft von STRATEC gemeinsam mit den bestehenden Vorstandsmitgliedern zu gestalten. Zuletzt verantwortete sie als Senior Vice President bei der GRAMMER AG, einem Zulieferer von Pkw-Innenausstattung und Sitzsystemen für Nutz- und Offroad-Fahrzeuge mit rund zwei Milliarden Euro Umsatz, die für das Finanzwesen relevanten Bereiche.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Tanja Bücherl eine Finance-Managerin mit aussergewöhnlicher Erfahrung aus der OEM-Zuliefer-Industrie für den Vorstand der STRATEC SE gewinnen konnten. Ihr Eintritt erweitert das Gremium um eine Managerin der nächsten Generation. Gleichzeitig bedanken wir uns bei Oliver Albrecht für sein erfolgreiches Engagement sowie das Einbringen seiner umfassenden Expertise während seiner interimistischen Tätigkeit als CFO“, so Prof. Dr. Georg Heni, Aufsichtsratsvorsitzender der STRATEC SE.

Vorstandsvorsitzender Marcus Wolfinger betont: „Wir freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit mit Tanja Bücherl, die den Vorstand der STRATEC SE mit ihren umfangreichen Kompetenzen und langjährigen Erfahrungen bereichern wird. Ihr fundiertes Fachwissen und ihre ausgeprägte Expertise werden einen wichtigen Beitrag leisten, um die strategische Entwicklung der STRATEC SE weiter voranzutreiben und das Unternehmen im Finanzbereich qualitativ auf die nächste Stufe zu heben sowie nachhaltig auf das zukünftige Wachstum vorzubereiten.“

ÜBER STRATEC
Die STRATEC SE (www.stratec.com) projektiert, entwickelt und produziert vollautomatische Analysensysteme für Partner aus der klinischen Diagnostik und Life Sciences. Darüber hinaus bietet das Unternehmen komplexe Verbrauchsmaterialien für diagnostische und medizinische Anwendungen an. Bei Analysensystemen sowie Verbrauchsmaterialien wird dabei die gesamte Wertschöpfungskette von der Entwicklung über das Design und die Produktion bis zur Qualitätssicherung abgedeckt.

Die Partner vermarkten die Systeme, Software und Verbrauchsmaterialien weltweit als Systemlösungen, in der Regel gemeinsam mit ihren Reagenzien, an Laboratorien, Blutbanken und Forschungseinrichtungen. STRATEC entwickelt ihre Produkte auf Basis patentgeschützter Technologien.

Die Aktien der Gesellschaft (ISIN: DE000STRA555) werden im Marktsegment Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX der Deutschen Börse an.

WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE BEI:
STRATEC SE

Jan Keppeler, CFA

Investor Relations, Sustainability & Corporate Communications
Telefon: +49 7082 7916-6515
ir@stratec.com
www.stratec.com


27.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: STRATEC SE
Gewerbestr. 37
75217 Birkenfeld
Deutschland
Telefon: +49 (0)7082 7916 0
Fax: +49 (0)7082 7916 999
E-Mail: info@stratec.com
Internet: www.stratec.com
ISIN: DE000STRA555
WKN: STRA55
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2189086

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2189086  27.08.2025 CET/CEST

