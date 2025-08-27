|Kurse + Charts + Realtime
27.08.2025 10:28:03
EQS-News: STRATEC MIT ERWEITERUNG DES VORSTANDS
|
EQS-News: STRATEC SE
/ Schlagwort(e): Personalie
STRATEC MIT ERWEITERUNG DES VORSTANDS
Birkenfeld, 27. August 2025
Die STRATEC SE, Birkenfeld, Deutschland (Frankfurt: SBS; Prime Standard, SDAX), gibt bekannt, dass Frau Tanja Bücherl zum 1. November 2025 als Chief Financial Officer (CFO) in den Vorstand von STRATEC berufen wird. Sie wird damit den Verantwortungsbereich von Herrn Oliver Albrecht übernehmen, der im August 2024 interimistisch die CFO-Position übernommen hat. Oliver Albrecht wird der Gesellschaft im November überlappend weiter zur Verfügung stehen und damit einen reibungslosen Übergang im Finanzressort sicherstellen.
Mit zwei Jahrzehnten Erfahrung im Finanzbereich eines international tätigen Unternehmens bringt Tanja Bücherl umfangreiche Finanz-Expertise sowie fundiertes Know-how in Effizienz- und Kostensteuerung mit, um die Zukunft von STRATEC gemeinsam mit den bestehenden Vorstandsmitgliedern zu gestalten. Zuletzt verantwortete sie als Senior Vice President bei der GRAMMER AG, einem Zulieferer von Pkw-Innenausstattung und Sitzsystemen für Nutz- und Offroad-Fahrzeuge mit rund zwei Milliarden Euro Umsatz, die für das Finanzwesen relevanten Bereiche.
„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Tanja Bücherl eine Finance-Managerin mit aussergewöhnlicher Erfahrung aus der OEM-Zuliefer-Industrie für den Vorstand der STRATEC SE gewinnen konnten. Ihr Eintritt erweitert das Gremium um eine Managerin der nächsten Generation. Gleichzeitig bedanken wir uns bei Oliver Albrecht für sein erfolgreiches Engagement sowie das Einbringen seiner umfassenden Expertise während seiner interimistischen Tätigkeit als CFO“, so Prof. Dr. Georg Heni, Aufsichtsratsvorsitzender der STRATEC SE.
Vorstandsvorsitzender Marcus Wolfinger betont: „Wir freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit mit Tanja Bücherl, die den Vorstand der STRATEC SE mit ihren umfangreichen Kompetenzen und langjährigen Erfahrungen bereichern wird. Ihr fundiertes Fachwissen und ihre ausgeprägte Expertise werden einen wichtigen Beitrag leisten, um die strategische Entwicklung der STRATEC SE weiter voranzutreiben und das Unternehmen im Finanzbereich qualitativ auf die nächste Stufe zu heben sowie nachhaltig auf das zukünftige Wachstum vorzubereiten.“
ÜBER STRATEC
Die Partner vermarkten die Systeme, Software und Verbrauchsmaterialien weltweit als Systemlösungen, in der Regel gemeinsam mit ihren Reagenzien, an Laboratorien, Blutbanken und Forschungseinrichtungen. STRATEC entwickelt ihre Produkte auf Basis patentgeschützter Technologien.
Die Aktien der Gesellschaft (ISIN: DE000STRA555) werden im Marktsegment Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX der Deutschen Börse an.
WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE BEI:
Jan Keppeler, CFA
Investor Relations, Sustainability & Corporate Communications
27.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Sprache:
Deutsch
Unternehmen:
STRATEC SE
Gewerbestr. 37
75217 Birkenfeld
Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)7082 7916 0
|Fax:
|+49 (0)7082 7916 999
|E-Mail:
|info@stratec.com
|Internet:
|www.stratec.com
ISIN:
DE000STRA555
WKN:
STRA55
Indizes:
SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2189086
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2189086 27.08.2025 CET/CEST
