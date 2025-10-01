Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone

Der SDAX fällt im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0.43 Prozent auf 16’860.24 Punkte zurück. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 84.842 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.064 Prozent auf 16’922.25 Punkte an der Kurstafel, nach 16’933.11 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SDAX bei 16’929.66 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 16’860.24 Punkten.

SDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gab der SDAX bereits um 0.040 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 01.09.2025, lag der SDAX bei 16’892.61 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.07.2025, stand der SDAX noch bei 17’430.40 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.10.2024, wies der SDAX einen Wert von 14’111.98 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 legte der Index bereits um 21.41 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 18’206.72 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13’183.63 Punkten verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit STRATEC SE (+ 1.92 Prozent auf 29.20 EUR), SCHOTT Pharma (+ 1.90 Prozent auf 21.50 EUR), NORMA Group SE (+ 1.40 Prozent auf 14.46 EUR), Formycon (+ 1.33 Prozent auf 22.80 EUR) und Dermapharm (+ 1.08 Prozent auf 32.90 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen Vossloh (-2.87 Prozent auf 87.90 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-2.32 Prozent auf 80.00 EUR), Klöckner (-1.38 Prozent auf 5.70 EUR), Wacker Neuson SE (-1.36 Prozent auf 21.70 EUR) und PVA TePla (-1.17 Prozent auf 26.96 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die EVOTEC SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 114’135 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX nimmt die Schaeffler-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 5.400 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SDAX-Fundamentaldaten

Die Mutares-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4.41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten auf. Die Mutares-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9.17 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch