PNE Aktie 2339409 / DE000A0JBPG2

19.12.2025 13:04:13

EQS-News: PNE AG beendet Aktivitäten in Panama durch Management-Buy-out

PNE
9.38 CHF 0.05%
EQS-News: PNE AG / Schlagwort(e): Sonstiges
PNE AG beendet Aktivitäten in Panama durch Management-Buy-out

19.12.2025 / 13:04 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Corporate News

PNE AG beendet Aktivitäten in Panama durch Management-Buy-out

Cuxhaven, 19. Dezember 2025 – Die PNE AG veräussert ihre Gesellschaft in Panama. Der langjährige Managing Director erwirbt die Service-Gesellschaft und sechs Windenergie- und PV-Projekte durch ein Management-Buy-out.

Damit beendet die PNE-Gruppe ihr Engagement, das 2018 begonnen hatte, und vollendet ihren angekündigten strategischen Marktaustritt. Bereits im dritten Quartal 2025 hatte PNE ein Windenergie- und zwei Photovoltaik-Projekte an ein US-amerikanisches Energieversorgungsunternehmen verkauft.

„Mit dem Verkauf haben wir nun den Marktaustritt in Panama wie geplant Ende 2025 abgeschlossen. Wir prüfen regelmässig unsere internationalen Aktivitäten und fokussieren uns auf profitable Kernmärkte“, sagt Heiko Wuttke, CEO der PNE AG. „Wir danken unserem Geschäftsführer in Panama herzlich für sein jahrelanges Engagement und die wertvolle Aufbauarbeit vor Ort. Für die Zukunft wünschen wir ihm und seinem Team weiterhin viel Erfolg und alles Gute auf dem weiteren Weg.“

Über die PNE-Gruppe

Die international tätige, börsennotierte PNE-Gruppe wird im SDAX sowie im TecDax geführt. Seit über 30 Jahren am Markt, ist sie einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Windenergie- und Photovoltaikprojekten weltweit sowie auf der Stromerzeugung mit eigenen Windparks. Das Spektrum umfasst alle Projektierungsphasen von der Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren über die Finanzierung und die Errichtung bis zum Betrieb und zum Repowering. Als Clean Energy Solutions Provider, ein Anbieter von Lösungen für saubere Energie, bietet die PNE-Gruppe darüber hinaus Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Windparks und Photovoltaikanlagen sowie Batteriespeicherlösungen zur effizienteren Nutzung erneuerbarer Energien. Für Lösungen zur Veredelung von Strom über Power-to-X-Technologien ist die PNE-Gruppe ein gefragter Partner der Industrie

Kontakt:

PNE AG
Head of Corporate Communications
Alexander Lennemann
Tel: +49 47 21 7 18 – 453
E-Mail: alexander.lennemann@pnegroup.com

PNE AG
Head of Investor Relations
Christopher Rodler
Tel: +49 40 879 33 – 114
E-Mail: christopher.rodler@pnegroup.com

19.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: PNE AG
Peter-Henlein-Strasse 2-4
27472 Cuxhaven
Deutschland
Telefon: 04721 / 718 - 06
Fax: 04721 / 718 - 200
E-Mail: info@pnegroup.com
Internet: https://www.pnegroup.com
ISIN: DE000A0JBPG2, DE000A30VJW3
WKN: A0JBPG, A30VJW
Indizes: SDAX, TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2249322

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2249322  19.12.2025 CET/CEST