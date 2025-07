EQS-News: Gunnar Kilian scheidet aus dem Aufsichtsrat der TRATON SE aus

EQS-News: TRATON SE / Schlagwort(e): Personalie

Gunnar Kilian scheidet aus dem Aufsichtsrat der TRATON SE aus München, 18. Juli 2025 – Gunnar Kilian hat die Niederlegung seines Aufsichtsratsmandats bei der TRATON SE erklärt. Kilian war bis Anfang Juli 2025 Konzernvorstand der Volkswagen AG und als Vertreter der Anteilseignerseite Mitglied des Aufsichtsrats der TRATON SE. Kilian wird zudem aus den Aufsichtsräten und Gremien der Tochtergesellschaften der TRATON SE, namentlich der MAN Truck & Bus SE, Scania AB sowie Scania CV AB ausscheiden. Kontakt Ursula Querette

Head of Investor Relations

T +49 152 02152400

ursula.querette@traton.com Thomas Paschen

Investor Relations

T +49 170 9073494

thomas.paschen@traton.com TRATON SE

Hanauer Straße 26 / 80992 München / Deutschland

www.traton.com Die TRATON SE als konzernleitende Holding der TRATON GROUP gehört mit ihren Marken Scania, MAN, Navistar und Volkswagen Truck & Bus zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Das Produktportfolio der Gruppe umfasst Lkw, Busse und leichte Nutzfahrzeuge. „Transforming Transportation Together. For a sustainable world.“: Mit dieser Absicht unterstreicht das Unternehmen den Anspruch, das Nutzfahrzeuggeschäft und das wirtschaftliche Wachstum der Gruppe nachhaltig zu prägen.

