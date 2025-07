NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Traton nach Halbjahreszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Die Lkw-Holding des VW-Konzerns leide unter schwachen Absatzmärkten und einigen spezifischen Problemen, insbesondere bei Scania, schrieb Harry Martin in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Aktie erscheine auf Basis der Fundamentaldaten aber unterbewertet und dürfte mittelfristig zulegen, da Volkswagen seinen Anteil reduziert und sich der Streubesitz erhöht./edh/men;