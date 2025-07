FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Traton vor Zahlen zum zweiten Quartal von 35 auf 33 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nicolai Kempf rechnet mit verhaltenen Quartalsergebnissen. Auf den nordamerikanischen Märkten seien die Auftragstrends schwach, was zuletzt auch für Europa gegolten habe, schrieb er in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./bek/ag;