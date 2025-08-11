Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’870 0.0%  SPI 16’568 0.0%  Dow 44’024 -0.3%  DAX 24’081 -0.3%  Euro 0.9432 0.3%  EStoxx50 5’332 -0.3%  Gold 3’347 -1.5%  Bitcoin 97’349 1.0%  Dollar 0.8127 0.6%  Öl 66.8 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Swiss Re12688156Idorsia36346343Sandoz124359842
Top News
Neue Impulse am Kryptomarkt: Ausblick für den Bitcoin & Co. - darauf können Anleger gespannt sein
Ausblick: Siemens-Tochter Fluence Energy veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Ausblick: PATRIZIA legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Ausblick: K+S stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Ausblick: CANCOM stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

11.08.2025 19:27:02

EQS-DD: PUMA SE: Arthur Höld, Kauf

PUMA
16.62 CHF -2.21%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

11.08.2025 / 19:25 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Arthur
Nachname(n): Höld

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
PUMA SE

b) LEI
529900GRZ2BQY5ZM9N49 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Derivat
ISIN: DE000LB57P74

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
1.010,00 EUR 101.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
1.010,0000 EUR 101.000,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
07.08.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Ausserhalb eines Handelsplatzes


11.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com












Sprache: Deutsch
Unternehmen: PUMA SE
PUMA WAY 1
91074 Herzogenaurach
Deutschland
Internet: www.puma.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




100136  11.08.2025 CET/CEST





Nachrichten zu PUMA SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten