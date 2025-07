ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Puma von 19,10 auf 16,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Robert Krankowski sprach in einer am Montag vorliegenden Studie von einer "weiteren negativen Vorankündigung" in diesem Jahr. Vorausschauend sei die Entwicklung des Sportartikelkonzerns ungewisser denn je und die Umstrukturierung erhöhe das Risiko negativer Überraschungen./rob/tih/zb;