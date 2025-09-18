Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’999 -0.2%  SPI 16’696 -0.1%  Dow 46’018 0.6%  DAX 23’359 0.1%  Euro 0.9324 0.0%  EStoxx50 5’370 -0.1%  Gold 3’644 -0.4%  Bitcoin 92’720 1.0%  Dollar 0.7911 0.3%  Öl 67.7 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Growth-Case oder Blasengefahr? NVIDIA-Aktie bleibt eine der spannendsten Wachstumsstories
Technische Korrektur beim Gold nach US-Zinsentscheid
US-Dollar holt Verluste nach Fed-Zinsentscheid auf - Die Gründe
Rieter-Aktie: Rieter gibt Details zu geplanter Kapitalerhöhung bekannt
SIG-Aktie: SIG senkt Ziele für 2025 und will keine Dividende bezahlen
Suche...
200.- Saxo-Deal
Snapshot Kurse & Realtime Charts & Tools Nachrichten Derivate anzeigen in Währung
Realtimekurs Chart (gross) Nachrichten Strukturierte Produkte Schweizer Franken
Historisch Chartvergleich Trading-Depot Euro
Dollar
Snapshot

Realtimekurs

Chart (gross)

Nachrichten

Strukturierte Produkte

Schweizer Franken

Historisch

Chartvergleich

Trading-Depot

Euro

Dollar

Goldpreis und Ölpreis 18.09.2025 08:00:08

Technische Korrektur beim Gold nach US-Zinsentscheid

Technische Korrektur beim Gold nach US-Zinsentscheid

Nach der erwarteten Zinssenkung um 25 Basispunkte vollzog der Goldpreis im Zuge einer leichten Dollarstärke im frühen Donnerstagshandel eine leichte technische Korrektur.

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln

Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.

Jetzt informieren

Ölpreis (WTI)
63.64 USD -0.5%
Kaufen Verkaufen
von Jörg Bernhard

Offensichtlich fielen die Statements von Fed-Chef Jerome Powell während der anschliessenden Pressekonferenz weniger "taubenhaft" als erhofft aus. Die Fed hatte die Zinsreduktion beschlossen und signalisiert, die Kreditkosten im Laufe des Jahres schrittweise weiter zu reduzieren. Powell bezeichnete den Schritt als eine risikoorientierte Massnahme im Hinblick auf den schwächeren US-Arbeitsmarkt. Zugleich befinde sich die Notenbank in einer "Meeting-für-Meeting-Situation" hinsichtlich der weiteren US-Geldpolitik. Am Nachmittag stehen zwei wichtige US-Konjunkturindikatoren zur Bekanntgabe an. Zum einen erfahren die Marktakteure, wie sich die wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe (14.30 Uhr) entwickelt haben und zum anderen sorgt der Konjunkturausblick der Philadelphia Fed (14.30 Uhr) für ein hohes Mass an Aufmerksamkeit. Laut FedWatch-Tool des Terminbörsenbetreibers CME Group deutet eine Wahrscheinlichkeit von fast 88 Prozent darauf hin, dass wir bei der nächsten Fed-Entscheidung (20. Oktober) eine weitere Zinssenkung um 25 Basispunkte sehen werden.

Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit fallenden Notierungen. Bis 7.45 Uhr (MESZ) ermässigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 30,30 auf 3.687,50 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Rückwärtsgang eingelegt

Sorgen über die US-Wirtschaft sowie ein Überangebot an den Ölmärkten, haben den fossilen Energieträger den zweiten Tag in Folge sinken lassen. Weil sich Powell bei seinen Statements vor allem die Schwäche des US-Arbeitsmarkts und die hartnäckige Inflation konzentrierte, wuchs unter den Investoren die Skepsis hinsichtlich der weiteren Entwicklung der US-Wirtschaft. Darüber hinaus belastete aber auch die schwache Kraftstoffnachfrage in den USA den Ölpreis. Laut Daten der US-Energiebehörde EIA fielen die Rohölbestände in der vergangenen Woche um 9,29 Mio. Barrel, da die Nettoimporte auf ein Rekordtief sanken und die Exporte auf ein fast zweijähriges Hoch stiegen. Ein Anstieg der Destillatbestände um 4 Millionen Barrel - deutlich mehr als die erwartete Zunahme um eine Million Barrel drückte ebenfalls auf die Stimmung.

Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit schwächeren Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MESZ) ermässigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,28 auf 63,77 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,23 auf 67,72 Dollar zurückfiel.


Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Risiken von Krypto-ETFs: So minimieren Anleger ihr Verlustrisiko

Bildquelle: FikMik / Shutterstock.com
Name Kaufen Verkaufen
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller 9’631.99 9’153.88
Gold Krügerrand 1 oz 2’957.41 2’844.30
Gold Philharmoniker 1 oz 2’981.97 2’873.17
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 562.69 536.70
Goldbarren 250 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller 23’674.98 22’959.70
Silber CombiBar® 100 g 221.91 130.18
Silber Maple Leaf 1 oz 40.15 33.41
Silberbarren 1000 g divers - LBMA-zertifizierter Hersteller 1’213.76 1’026.84

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Anleger hoffen auf Stabilisierung: BioNTech-Aktie weiter unter Druck
Fed senkt Leitzins: SMI letztlich etwas leichter -- DAX zum Handelsende in Grün -- US-Börsen schliessen mit unterschiedlichen Vorzeichen -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
JPMorgan sieht Risiken durch US-Zinssenkung und rät zu Alternativanlage
Meyer Burger-Aktie: Solarkonzern sieht keine Chance auf Rettung
Nestlé-Aktie unter Druck: Nach CEO-Aus - Auch Verwaltungsratschef Bulcke tritt zurück
Palantir-Aktie erneut tiefer: Lohnt der Einstieg nach der Kurskorrektur trotz starker Zahlen?
BioNTech-Aktie im Visier: Kurserholung hängt an neuen Meilensteinen in der Krebsforschung
Eli Lilly-Aktie im Fokus: Abnehmpille des Novo Nordisk-Konkurrenten könnte von FDA bis Jahresende genehmigt werden
NVIDIA-Aktie in Rot: China untersagt heimischen Tech-Konzernen wohl den Kauf von bestimmten KI-Chips

Top-Rankings

KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 37: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}