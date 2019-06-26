|Kurse + Charts + Realtime
PUMA SE Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Aktien von Puma von 16,30 auf 20,90 Euro angehoben und die Papiere von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft. Die Fundamentaldaten blieben mau, die Kursentwicklung könnte sich aber zunächst davon abkoppeln, schrieb Robert Krankowski am Freitag. Die Diskussionen dürften sich nach den jüngsten Spekulationen nämlich vor allem um die weiteren Pläne der Familie Pinault mit ihrem Anteil von 29 Prozent drehen. Puma-Aktien seien mit Blick auf frühere Transaktionen in der Branche zwar optisch günstig, die Ausgangslage sei mit Reebok oder Skechers damals aber nicht vergleichbar. Krankowski glaubt daher nicht an eine massive Neubewertung./rob/ag/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PUMA SE Neutral
|
Unternehmen:
PUMA SE
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
20.90 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
21.05 €
|
Abst. Kursziel*:
-0.71%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
20.98 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0.38%
|
Analyst Name::
Robert Krankowski
|
KGV*:
-