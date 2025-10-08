PATRIZIA Aktie 2493539 / DE000PAT1AG3
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|
08.10.2025 15:59:05
EQS-DD: PATRIZIA SE: Dr. Asoka Wöhrmann, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
08.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|PATRIZIA SE
|Fuggerstrasse 20
|86150 Augsburg
|Deutschland
|Internet:
|www.patrizia.ag
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
101098 08.10.2025 CET/CEST
Nachrichten zu PATRIZIA SE
|
15:59
|EQS-DD: PATRIZIA SE: Dr. Asoka Wöhrmann, buy (EQS Group)
|
15:59
|EQS-DD: PATRIZIA SE: Dr. Asoka Wöhrmann, Kauf (EQS Group)
|
02.10.25
|EQS-DD: PATRIZIA SE: Dr. Konrad Finkenzeller, buy (EQS Group)
|
02.10.25
|EQS-DD: PATRIZIA SE: Dr. Konrad Finkenzeller, Kauf (EQS Group)
|
01.10.25
|Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX am Mittwochnachmittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
31.08.25
|PATRIZIA SE-Aktie: Experten empfehlen PATRIZIA SE im August mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
|
13.08.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX verliert schlussendlich (finanzen.ch)
|
13.08.25
|SDAX-Handel aktuell: SDAX präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels schwächer (finanzen.ch)