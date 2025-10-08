Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’646 1.0%  SPI 17’412 0.9%  Dow 46’633 0.1%  DAX 24’540 0.6%  Euro 0.9316 0.1%  EStoxx50 5’634 0.4%  Gold 4’037 1.3%  Bitcoin 97’971 1.0%  Dollar 0.8009 0.3%  Öl 65.9 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
S&P 500-Papier Dell Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in Dell Technologies von vor 5 Jahren abgeworfen
Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Visa von vor 3 Jahren eingefahren
S&P 500-Titel ConocoPhillips-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ConocoPhillips von vor 5 Jahren abgeworfen
S&P 500-Titel Bank of America-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bank of America-Investment von vor 10 Jahren verdient
NASDAQ Composite Index-Wert Adobe-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Adobe von vor einem Jahr bedeutet
Suche...

PATRIZIA Aktie 2493539 / DE000PAT1AG3

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

08.10.2025 15:59:05

EQS-DD: PATRIZIA SE: Dr. Asoka Wöhrmann, Kauf

PATRIZIA
7.89 CHF -0.75%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

08.10.2025 / 15:57 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Dr.
Vorname: Asoka
Nachname(n): Wöhrmann

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Geschäftsführender Direktor, CEO

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
PATRIZIA SE

b) LEI
5299002NZCMF1NIHZ018 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000PAT1AG3

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
7,1629 EUR 716.290,0000 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
7,1629 EUR 716.290,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
08.10.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Ausserhalb eines Handelsplatzes


08.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com












Sprache: Deutsch
Unternehmen: PATRIZIA SE
Fuggerstrasse 20
86150 Augsburg
Deutschland
Internet: www.patrizia.ag



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




101098  08.10.2025 CET/CEST





Nachrichten zu PATRIZIA SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten