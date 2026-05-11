BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
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11.05.2026 11:22:34
EQS-DD: BASF SE: Dr. Dirk Elvermann, buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
11.05.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|BASF SE
|Carl-Bosch-Strasse 38
|67056 Ludwigshafen
|Germany
|Internet:
|www.basf.com
|End of News
|EQS News Service
|
104746 11.05.2026 CET/CEST
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