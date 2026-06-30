Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’194 -0.2%  SPI 20’036 0.0%  Dow 52’294 0.2%  DAX 24’979 1.4%  Euro 0.9229 0.0%  EStoxx50 6’326 1.5%  Gold 4’033 0.4%  Bitcoin 47’051 -3.1%  Dollar 0.8082 0.1%  Öl 73.0 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Zurich Insurance1107539SpaceX156888148Idorsia36346343Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Helvetia Baloise-Aktie in Grün: Finma-Genehmigung zur Zusammenlegung der beiden Versicherungsgesellschaften
Roche-Aktie dennoch leichter: FDA Priority Review für Enspryng zur Behandlung von TED erhalten
Partners Group investiert 250 Millionen Dollar in Flugzeugleasing-Portfolio - Aktie fester
Galenica-Aktie im Minus: Labor-Team-Chef Alain M. Cahen geht per Ende Juni 2026
RWE sichert sich 1,5 Milliarden Euro über Green Bond - Aktie stärker
Suche...
Plus500 Depot
Neues Angebot 30.06.2026 17:49:00

Helvetia Baloise-Aktie in Grün: Finma-Genehmigung zur Zusammenlegung der beiden Versicherungsgesellschaften

Helvetia Baloise-Aktie in Grün: Finma-Genehmigung zur Zusammenlegung der beiden Versicherungsgesellschaften

Der Versicherer Helvetia Baloise hat von der Finanzmarktaufsicht Finma die Genehmigung zur Zusammenlegung der beiden Schweizer Versicherungsgesellschaften erhalten.

Der neu formierte Versicherungskonzern kann damit plangemäss per Anfang Juli mit einem gemeinsamen Angebot starten.

Die Angebote der beiden fusionierten Versicherer werden nun unter der Marke Helvetia zusammengeführt, wie Helvetia Baloise am Dienstag mitteilte. Damit entstehe ein "integriertes Gesamtportfolio", das Versicherung, Vorsorge, Vermögensverwaltung sowie Bank- und Immobiliendienstleistungen verbinde.

Neben den Sach- und Lebensversicherungsangeboten gehören zu dem neuen Angebot auch die Produkte der Europäischen Reiseversicherung ERV, aber auch die Dienstleistungen der Baloise Bank und der Hypothekenvermittlungsplattform Moneypark. Für online-affine Kunden stünden zudem die Angebote des Digitalversicherers Smile zur Verfügung, heisst es.

Helvetia berate die Kundinnen und Kunden entlang ihrer gesamten Vermögenssituation "umfassend aus einer Hand", wird Martin Jara, CEO von Helvetia in der Schweiz in der Mitteilung zitiert. Der fusionierte Versicherer verfügt insgesamt über 43 Generalagenturen, rund 150 Standorten und 1700 Beraterinnen und Beratern in allen Regionen der Schweiz. Damit sei jeder dritte Haushalt bei Helvetia versichert oder nutze Vorsorgedienstleistungen.

In den kommenden Monaten will Helvetia nun seine ersten neuen Produktinnovationen vorstellen, wie es weiter heisst. Gleichzeitig würden zusätzliche Investitionen in Produkte, Beratung und in digitale Angebote das Kundenerlebnis noch verbessern und den Zugang zu integrierten Finanz- und Versicherungslösungen erleichtern.

Die Helvetia Baloise-Aktie notierte im SIX-Handel letztlich 0,29 Prozent höher bei 208,60 Franken.

tp/ys

Basel (awp)

Weitere Links:

Helvetia und Baloise wachsen im Geschäft mit teilautonomen BVG-Lösungen - Aktie im Plus
Über diese Dividendenzahlung können sich Helvetia Baloise-Aktionäre freuen
Helvetia Baloise-Aktie dennoch schwächer: Aktionäre winken alle Anträge durch

Bildquelle: Helvetia Gruppe
In eigener Sache

Trading Signals: Merck zündet den Übernahme-Turbo

Mit dem Milliardenkauf stärkt Merck sein Life-Science-Geschäft und befeuert die Fantasie an der Börse. Zusammen mit starken Quartalszahlen und einer angehobenen Prognose verfügt die Aktie über ein starkes Momentum.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Woodward, Howmet & STMicroelectronics mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Woodward
✅ Howmet Aerospace
✅ STMicroelectronics

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Woodward, Howmet & STMicroelectronics mit François Bloch

Inside Trading & Investment

13:20 Rheinmetall: Aktienrückgang nach verlorenem Marineauftrag belastet Kursentwicklung
13:17 Julius Bär: 14.50% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (50%) auf ArcelorMittal
09:47 SMI vor neuer Bestmarke?
09:31 Marktüberblick: Heidelberg Materials und Deutsche Telekom unter Druck
06:09 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Wird der Ausbruch bestätigt?
24.06.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Woodward, Howmet & STMicroelectronics mit François Bloch
19.06.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 21.00% p.a. Barrier Reverse Convertible auf Micron Technology
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’817.47 19.35 SJUBNU
Short 15’127.56 13.68 SK3BLU
Short 15’719.70 8.65 S4VBLU
SMI-Kurs: 14’193.92 30.06.2026 17:30:29
Long 13’652.37 19.76 SPB50U
Long 13’334.06 13.81 SYBVIU
Long 12’762.08 8.95 SRWB1U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Panik an der Börse genutzt: Papperger kontert Fregatten-Ausfall bei der Rheinmetall-Aktie mit Millionen-Deal
Deutsche Telekom-Aktie unter Druck nach strategischer Neuausrichtung von Comcast
Microsoft-Aktie könnte schwächstem Monat seit dem Jahr 2000 verzeichnen: Das steckt hinter dem Ausverkauf
Buy-Note für UBS-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG
SMI geht mit Gewinnen in den Feierabend -- DAX beendet Handel etwas tiefer -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Sandoz-Aktie steigt: Wichtiger Schritt mit GLP-1-Nachahmern in den USA
SpaceX-Aktie im Fokus: Wann die ersten Lockup-Fristen auslaufen und warum das wichtig ist
BYD Aktie News: BYD am Dienstagnachmittag im Minus
Commerzbank-Aktie bleibt stark: Übernahmepoker mit UniCredit spitzt sich zu

Top-Rankings

KW 26: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 26: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 26: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.