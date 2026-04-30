BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
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BASF Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BASF nach Zahlen mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Underweight" belassen. Der Chemiekonzern habe im ersten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Katie Richards am Donnerstagmorgen. Nach dem deutlichen Kursanstieg in diesem Jahr sei es aber wohl wichtiger, wie sich das Management zum zweiten Quartal und dem Rest des Jahres äußere. Aussagen dazu seien in der bisherigen Mitteilung dürftig./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:04 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Underweight
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
40.00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
54.10 €
|
Abst. Kursziel*:
-26.06%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
53.77 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-25.61%
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Analyst Name::
Katie Richards
|
KGV*:
-
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