|Zulassungsanträge angenommen
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29.06.2026 09:31:00
Sandoz-Aktie steigt: Wichtiger Schritt mit GLP-1-Nachahmern in den USA
Sandoz kommt mit seinen geplanten Nachahmer-Präparaten für Eli Lillys Blockbuster Mounjaro und Zepbound einen wichtigen Schritt weiter.
Die Anträge betreffen einen von Sandoz selbst entwickelten Tirzepatid-Autoinjektor. Das Medikament soll für dieselben Anwendungsgebiete zugelassen werden wie Mounjaro und Zepbound, also die Behandlung von Typ-2-Diabetes sowie das Gewichtsmanagement bei Menschen mit Adipositas oder Übergewicht und bestimmten Begleiterkrankungen.
Nach Angaben des Unternehmens wurde das Generikum vollständig intern entwickelt. Sollte die FDA die Zulassung erteilen, könnte Sandoz nach eigenen Angaben zu den ersten Anbietern eines generischen Tirzepatid-Präparats in den USA gehören. Sandoz sieht GLP-1-Medikamente als wichtigen Wachstumsmarkt.
Die Sandoz-Aktie legt an der SIX zeitweise 1,12 Prozent auf 72,68 Franken zu.
hr/ys
Basel (awp)
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