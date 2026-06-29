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Geändert am: 29.06.2026 08:15:35

SMI vorbörslich im Plus -- DAX fester erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich

Der heimische Aktienmarkt wird zum Wochenstart freundlich erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte etwas höher starten. Die Märkte in Asien finden zum Wochenstart keine gemeinsame Richtung.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Montag Gewinne verbuchen.

Der SMI bewegt sich rund eine Stunde vor Handelsstart auf grünem Terrain.
Die Nebenwertindizes SPI und SLI gaben vor dem Wochenende nach. Sie schlossen 0,48 Prozent tiefer bei 19'954,36 Zählern bzw. 0,51 Prozent leichter bei 2'268,71 Einheiten.

Nach dem Rücksetzer zum Wochenschluss werden die europäischen Aktienmärkte zunächst etwas höher erwartet. Brent kostet am Morgen 73,90 Dollar und ist damit etwas teurer. Damit kehren einige Investoren in der Sommerpause an den Aktienmarkt zurück, nachdem sich die USA und der Iran darauf geeinigt haben, die tagelangen gegenseitigen Kämpfe um die Strasse von Hormus zu beenden und die Friedensgespräche wieder aufzunehmen. Ein US-Beamter sagte, Schiffe würden sich nun wieder in der Strasse von Hormus bewegen. Der scharfe Wettbewerb im Bereich der KI droht die Investitionsausgaben auf ein exzessives Niveau zu treiben. Dies gefährdet die Profitabilität führender Unternehmen und birgt das Risiko eines abrupten Einbruchs, der einige Volkswirtschaften in die Rezession stürzen könnte, erklärte die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich.

DEUTSCHLAND

Nach der schwächeren Vorwoche zeichnet sich für den DAX am Montag ein soliderer Start ab.

Der DAX tendiert vorbörslich im Plus.

Am Freitag war der DAX zeitweise auf 24'547 Punkte abgesackt, hatte seine 50-Tage letztlich aber doch gehalten. Dieses mittelfristige Trendbarometer liegt aktuell bei 24'603 Punkten und hat den DAX zuletzt zweimal aufgefangen. Die Vorgaben für den DAX sind durchwachsen. So bleiben die jüngsten Highflyer, der japanische Leitindex Nikkei 225 und der südkoreanische KOSPI, aktuell im Korrekturmodus. Dafür zeigt sich der Hang Seng in Hongkong etwas von seiner Verlustserie erholt. Der NASDAQ 100 hatte in den USA am Freitag wie der DAX seine 50-Tage-Linie getestet und verteidigt. Der Nahost-Krieg bleibt ein Unsicherheitsfaktor. Die USA und der Iran wollen ihre gegenseitigen Angriffe im Streit um die Strasse von Hormus US-Angaben zufolge vorerst einstellen und weiter verhandeln.

WALL STREET

An den US-Börsen hielten sich die Anleger am Freitag zurück.

So tendierte der Dow Jones Industrial in engen Bahnen und verlor zum Handelsschluss 0,09 Prozent auf 51'876,11 Punkte.
Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite wies rote Vorzeichen auf und ermässigte sich um 0,24 Prozent auf 25'297,62 Zähler.

Nach der Erholung am Vortag sind US-Technologiewerte zum Wochenschluss wieder unter Druck geraten. Marktbeobachter verwiesen am Freitag auf zunehmende Zweifel der Anleger, ob die Konsumenten die anstehenden Preisanhebungsrunden bei den Technologiekonzernen noch in der Masse mittragen werden. Börsianer sprachen zudem von einer gewissen Rotation weg von Chipherstellern hin zu einer breiteren Kategorie von Unternehmen, deren Wachstumsaussichten sich derzeit verbesserten. Standardwerte gaben denn auch nur geringfügig nach.

Anleger machten bei solchen Aktien Kasse, deren Kurse zuvor im Zuge der Hoffnung auf hohe Gewinne mit Künstlicher Intelligenz in die Höhe geschnellt waren.

ASIEN

Die Börsen in Asien zeigen sich am Montag uneins.

In Tokio verliert der Nikkei 225 gegen 07:00 MESZ 0,93 Prozent auf 68'717,41 Zähler.

Auf dem chinesischen Festland notiert daneben der Shanghai Composite 0,17 Prozent höher bei 4'034,08 Zählern.

In Hongkong legt der Hang Seng 2,13 Prozent auf 23'153,89 Indexpunkte zu.

Zum Wochenstart finden die Märkte in Asien keine gemeinsame Richtung. Während es in Japan abwärts geht, zeigen sich die Börsen in China mit positiver Tendenz.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
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