Buy-Note für UBS-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für UBS von 40 auf 45 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Obwohl die Grossbank seit der Übernahme der Credit Suisse stets den Fokus auf das Kerngeschäft gerichtet und in den meisten Quartalen der letzten drei Jahre eine starke Geschäftsentwicklung verzeichnet habe, hätten sich viele Anleger bis vor kurzem noch auf die negativen regulatorischen Auswirkungen der neuen Schweizer "Too big to fail"-Regelung konzentriert, schrieb Benjamin Goy in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Mittlerweile wende sich die Anlegerstimmung jedoch wieder dem Kerngeschäft zu. Denn die UBS erhöhe die Kapitalrendite, und die Kapitalmärkte böten weiterhin sehr gute Rahmenbedingungen.

Aktienbewertung im Detail: Die UBS-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die UBS-Aktie wies um 10:51 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0.2 Prozent auf 39.89 CHF abwärts. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 12.81 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten UBS-Aktien beläuft sich auf 549’340 Stück. Der Anteilsschein kletterte seit Anfang des Jahres 2026 um 10.7 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 29.07.2026 erwartet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 08:51 / CET



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