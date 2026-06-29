Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’140 -0.2%  SPI 19’916 -0.2%  Dow 51’876 -0.1%  DAX 24’671 0.0%  Euro 0.9220 0.0%  EStoxx50 6’216 -0.1%  Gold 4’048 -1.0%  Bitcoin 48’367 0.2%  Dollar 0.8087 -0.2%  Öl 72.5 -0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Aktien von BMW, Mercedes-Benz und VW im Minus - Jefferies hält BMW-Sorgen für übertrieben
Infineon-Analyse: Aktie von Barclays Capital mit Overweight bewertet
Buy-Note für UBS-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG
Nordex erhält Zuschlag für Windpark in den USA - Aktie höher
Europas Hitzesommer befeuern Milliarden-Boom - Welche Aktien jetzt zu den grossen Gewinnern zählen
Suche...
eToro entdecken

UBS Aktie 24476758 / CH0244767585

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Aktie unter der Lupe 29.06.2026 11:07:43

Buy-Note für UBS-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG

Buy-Note für UBS-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG

Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der UBS-Aktie durch Deutsche Bank AG liegen vor.

UBS
39.92 CHF 0.23%
Kaufen Verkaufen

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für UBS von 40 auf 45 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Obwohl die Grossbank seit der Übernahme der Credit Suisse stets den Fokus auf das Kerngeschäft gerichtet und in den meisten Quartalen der letzten drei Jahre eine starke Geschäftsentwicklung verzeichnet habe, hätten sich viele Anleger bis vor kurzem noch auf die negativen regulatorischen Auswirkungen der neuen Schweizer "Too big to fail"-Regelung konzentriert, schrieb Benjamin Goy in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Mittlerweile wende sich die Anlegerstimmung jedoch wieder dem Kerngeschäft zu. Denn die UBS erhöhe die Kapitalrendite, und die Kapitalmärkte böten weiterhin sehr gute Rahmenbedingungen.

Aktienbewertung im Detail: Die UBS-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die UBS-Aktie wies um 10:51 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0.2 Prozent auf 39.89 CHF abwärts. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 12.81 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten UBS-Aktien beläuft sich auf 549’340 Stück. Der Anteilsschein kletterte seit Anfang des Jahres 2026 um 10.7 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 29.07.2026 erwartet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 08:51 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Alexey Goosev / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Nike: In der Abseitsfalle

Kommende Woche präsentiert der weltgrösste Sportartikelkonzern Quartals- und Jahreszahlen. Zwar sprechen die Erfolge der von Nike an der Fussball-WM ausgestatteten Mannschaften dafür, dass der Branchenriese optimistische Töne anschlägt. Der Dow Jones Titel droht dennoch nach unten auszubrechen.

Weiterlesen!