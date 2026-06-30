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Geändert am: 30.06.2026 07:12:50

Zurückhaltung vor US-Arbeitsmarktdaten: Asiens Börsen uneins

Die Märkte in Asien finden am Dienstag keine gemeinsame Richtung. Während der heimische Aktienmarkt am Montag zulegte, tendierte das deutsche Barometer abwärts. An den US-Börsen ging es aufwärts.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt begab sich zum Wochenstart auf Richtungssuche.

Der SMI startete zunächst ohne eine klare Richtung in den Handel und suchte diese auch im weiteren Verlauf vergeblich. In der Folge wechselte das Barometer häufig das Vorzeichen, ehe es den Handel doch noch etwas fester beendete. Sein Schlussstand: 14.223,90 Punkte (+0,36%).
Die Nebenwertindizes SPI und SLI folgten der Tendenz des Leitindex und verabschiedeten sich ebenso 0,43 Prozent fester bei 20'040,99 Einheiten bzw. 0,29 Prozent höher bei 2'275,35 Stellen in den Feierabend.

Eine Mischung aus schwelenden Nahostrisiken sowie zunehmend kritisch hinterfragten KI-Bewertungen hielten die Finanzmärkten zum Wochenstart gefangen und liessen eine klare Orientierung vermissen. "Schaukelbörse" nannte es ein Händler.

Gleichzeitig spricht die eher verhaltene Reaktion auf die Entwicklungen im Iran-Konflikt vom Wochenende dafür, dass die Finanzmärkte gegen geopolitische Schocks zunehmend immun scheinen. Denn obwohl die Waffenruhe im Iran-Konflikt am Wochenende durch neue, gegenseitige Angriffe gebrochen wurde, bleibe die grosse Panik aus, hiess es am Markt. Die Tatsache, dass schon für den morgigen Dienstag neue Verhandlungen angesetzt sind, werde als rettender Anker gesehen, der den Verkaufsdruck sofort im Keim ersticke.

DEUTSCHLAND

Nach der schwächeren Vorwoche blieben Anleger am deutschen Aktienmarkt zurückhaltend.

Der DAX startete höher in den Handel und pendelte danach um die Nulllinie. Zwischenzeitlich fiel das Barometer unter die Nulllinie, verabschiedete sich jedoch nur mit einem kleinen Minus von 0,18 Prozent bei 24'626,89 Zählern aus dem Handel.

Die jüngste Hängepartie des Börsenbarometers an der 25'000er Marke setzte sich damit fort. "An den Aktienmärkten kommen immer wieder Sorgen wegen der hohen Bewertungen im Technologiesektor auf und in der Folge kommt der DAX per saldo nicht vom Fleck", schrieb die Landesbank Helaba in einem Marktkommentar. Es bleibe abzuwarten, in welche Richtung der nächste Impuls die Kurse bewegt.

Ein Unsicherheitsfaktor bleibt zudem der Nahost-Krieg. Die USA und der Iran wollen ihre gegenseitigen Angriffe im Streit um die Strasse von Hormus US-Angaben zufolge vorerst einstellen und weiter verhandeln. "Beide Seiten werden vorerst von weiteren Massnahmen absehen", erfuhr die Nachrichtenagentur dpa aus informierten Kreisen in Washington. Schiffe könnten frei verkehren, während die Gespräche zur Umsetzung des Rahmenabkommens fortgesetzt würden.

WALL STREET

Anleger an der Wall Street griffen in der neuen Woche zu.

Für den Dow Jones Industrial stand am Ende ein Plus von 0,59 Prozent auf 52'182,08 Punkte.
Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite fuhr Gewinne ein und legte schlussendlich 2,07 Prozent auf 25'820,14 Zähler zu.

Der Fokus lag vor allem auf den Entwicklungen im Iran-Krieg. Die USA und der Iran haben eine Einstellung der jüngst wieder aufgeflammten Gefechte um die strategisch wichtige Strasse von Hormus vereinbart und wollen die Friedensgespräche wieder aufnehmen. Die tagelange Gewalt hatte den die Passage für den weltweiten Ölhandel stark beeinträchtigt, auf dem sich Schiffe nun wieder frei bewegen können. Ein mögliches Gipfeltreffen zur Beilegung des Konflikts und des iranischen Atomprogramms könnte bereits am Dienstag stattfinden, wie Regierungsvertreter beteiligter Länder bestätigten.

"Obwohl erwartet wird, dass die kommerzielle Schifffahrt vor der Wiederaufnahme der Friedensgespräche wieder aufgenommen wird, bleibt der Verkehr durch die Strasse von Hormus unter dem normalen Niveau", so Soojin Kim von MUFG. "Die Ölpreise dürften weiterhin unter Abwärtsdruck bleiben, da die geopolitische Risikoprämie weiter abgebaut wird und sich das regionale Angebot erholt."

Teilnehmer verwiesen zudem auf eine Reihe wichtiger US-Konjunkturdaten, deren Veröffentlichung im Wochenverlauf ansteht. So wird der US-Arbeitsmarktbericht für Juni aufgrund des Feiertages am Freitag bereits am Donnerstag veröffentlicht. Hier wird mit einer leichten Abschwächung bei den neu geschaffenen Stellen gerechnet. Zu Wochenbeginn ist die Agenda dagegen leer.

ASIEN

Am Dienstag setzt sich an den Börsen in Asien keine einheitliche Tendenz durch.

In Tokio legt der Nikkei 225 gegen 07:00 Uhr MESZ 1,55 Prozent auf 70'545,65 Zähler zu.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite 0,20 Prozent höher bei 4'082,13 Punkten.

In Hongkong verliert der Hang Seng dagegen 1,19 Prozent auf 22'752,96 Indexpunkte.

Stützend wirken die starken US-Vorgaben und ein etwas besser als erwartet ausgefallener chinesischer Industrie-Einkaufsmanagerindex. Allerdings halten sich Anleger in Erwartung des US-Arbeitsmarktberichts für Juni zurück, wie Händler sagen. Die Daten werden am Donnerstag veröffentlicht. Auch die Verhandlungen zur Beendigung des Iran-Kriegs, die im Laufe des Dienstags in Doha wieder aufgenommen werden sollen, liessen die Investoren vorsichtig agieren.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
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