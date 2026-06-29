Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
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29.06.2026 14:16:00
Airbus-Aktie leichter: Notlandung in Erfurt-Weimar - EIB gibt Airbus Milliarden-Kredit
Ein Flugzeug mit 225 Passagieren und sieben Crewmitgliedern an Bord ist in der Nacht am Flughafen Erfurt-Weimar notgelandet.
Den Angaben zufolge war der Airbus A321 der britischen Fluggesellschaft Jet2 auf dem Weg von Griechenland nach London. Nach dem Alarm sei die Maschine sicher in Erfurt gelandet und evakuiert worden. Die Passagiere wurden im Terminal untergebracht und versorgt. Die Fluggesellschaft werde noch am Vormittag eine Ersatzmaschine für den Weiterflug bereitstellen, hiess es weiter.
Zur Ursache für die Rauchentwicklung machte der Flughafensprecher noch keine Angaben. Die Feuerwehr habe keinen Brand in der Maschine festgestellt. Die Maschine bleibe zunächst in Erfurt und werde von Technikern der Fluggesellschaft untersucht.
EIB gibt Airbus 3 Milliarden Euro Kredit
Die Europäische Investitionsbank wird Airbus mit 3 Milliarden Euro finanzieren. EIB-Präsidentin Nadia Calvino sagte nach Angaben des Handelsblattes in einem gemeinsamen Interview mit Bloomberg und der spanischen Zeitung El Pais, mit dem Kredit solle Europas Luft- und Raumfahrtindustrie gestärkt werden. Es handele sich um die grösste Unternehmensfinanzierung in der Geschichte der EIB, sagte sie.
Airbus wird das Geld in Frankreich, Deutschland und Spanien in Forschung, Entwicklung und Innovationen stecken. Geplant sind Projekte, die sowohl die zivile Luftfahrt als auch Sicherheits- und Verteidigungstechnologien betreffen und die bis 2030 laufen. Nach Angaben der EIB geht es um Schlüsseltechnologien, integrierte Systeme, neue Fertigungslösungen, spritsparende Antriebe und vernetzte Systeme für Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung.
Der Vertrag für eine erste Kredittranche von 1 Milliarde Euro wurde am Montag in Brüssel unterzeichnet. Die Airbus-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,33 Prozent im Minus bei 189,36 Euro.
awp international / Dow Jones Newswires
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