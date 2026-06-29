Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’183 0.1%  SPI 19’985 0.2%  Dow 51’876 -0.1%  DAX 24’703 0.1%  Euro 0.9222 0.0%  EStoxx50 6’229 0.1%  Gold 4’040 -1.2%  Bitcoin 48’847 1.2%  Dollar 0.8087 -0.2%  Öl 72.5 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Rheinmetall345850Sika41879292Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Siemens Energy-Aktie nach Verlustserie im Fokus
DroneShield-Aktie stemmt sich gegen den Abwärtstrend: Ist das Plus mehr als nur eine Erholung?
Lenovo-Aktie sackt ab: Warnung vor hohen Speicherpreisen bis 2030
Aktien von Samsung und SK hynix fallen: Offenbar neue Mega-Investitionen geplant
TSMC-Aktie profitiert von neuem Mega-Kursziel der UBS - Wie weit kann die Rally noch gehen?
Suche...
eToro entdecken

Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Rauch im Airbus 29.06.2026 14:16:00

Airbus-Aktie leichter: Notlandung in Erfurt-Weimar - EIB gibt Airbus Milliarden-Kredit

Airbus-Aktie leichter: Notlandung in Erfurt-Weimar - EIB gibt Airbus Milliarden-Kredit

Ein Flugzeug mit 225 Passagieren und sieben Crewmitgliedern an Bord ist in der Nacht am Flughafen Erfurt-Weimar notgelandet.

Airbus
175.03 CHF -1.56%
Kaufen Verkaufen
Grund sei eine "unklare Rauchentwicklung", wie ein Sprecher des Flughafens erläuterte. Verletzt wurde niemand. Zuvor hatte die "Thüringische Landeszeitung" berichtet.

Den Angaben zufolge war der Airbus A321 der britischen Fluggesellschaft Jet2 auf dem Weg von Griechenland nach London. Nach dem Alarm sei die Maschine sicher in Erfurt gelandet und evakuiert worden. Die Passagiere wurden im Terminal untergebracht und versorgt. Die Fluggesellschaft werde noch am Vormittag eine Ersatzmaschine für den Weiterflug bereitstellen, hiess es weiter.

Zur Ursache für die Rauchentwicklung machte der Flughafensprecher noch keine Angaben. Die Feuerwehr habe keinen Brand in der Maschine festgestellt. Die Maschine bleibe zunächst in Erfurt und werde von Technikern der Fluggesellschaft untersucht.

EIB gibt Airbus 3 Milliarden Euro Kredit

Die Europäische Investitionsbank wird Airbus mit 3 Milliarden Euro finanzieren. EIB-Präsidentin Nadia Calvino sagte nach Angaben des Handelsblattes in einem gemeinsamen Interview mit Bloomberg und der spanischen Zeitung El Pais, mit dem Kredit solle Europas Luft- und Raumfahrtindustrie gestärkt werden. Es handele sich um die grösste Unternehmensfinanzierung in der Geschichte der EIB, sagte sie.

Airbus wird das Geld in Frankreich, Deutschland und Spanien in Forschung, Entwicklung und Innovationen stecken. Geplant sind Projekte, die sowohl die zivile Luftfahrt als auch Sicherheits- und Verteidigungstechnologien betreffen und die bis 2030 laufen. Nach Angaben der EIB geht es um Schlüsseltechnologien, integrierte Systeme, neue Fertigungslösungen, spritsparende Antriebe und vernetzte Systeme für Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung.

Der Vertrag für eine erste Kredittranche von 1 Milliarde Euro wurde am Montag in Brüssel unterzeichnet. Die Airbus-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,33 Prozent im Minus bei 189,36 Euro.

awp international / Dow Jones Newswires

Weitere Links:

So viel Gewinn hätte eine Airbus SE-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bildquelle: Selfiy / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Nike: In der Abseitsfalle

Kommende Woche präsentiert der weltgrösste Sportartikelkonzern Quartals- und Jahreszahlen. Zwar sprechen die Erfolge der von Nike an der Fussball-WM ausgestatteten Mannschaften dafür, dass der Branchenriese optimistische Töne anschlägt. Der Dow Jones Titel droht dennoch nach unten auszubrechen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Airbus SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Airbus SE

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
05.06.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
05.06.26 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
26.05.26 Airbus Overweight Barclays Capital
13.05.26 Airbus Buy Deutsche Bank AG
08.05.26 Airbus Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Woodward, Howmet & STMicroelectronics mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Woodward
✅ Howmet Aerospace
✅ STMicroelectronics

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Woodward, Howmet & STMicroelectronics mit François Bloch

Inside Trading & Investment

13:39 UBS Logo UBS KeyInvest: Zeit für eine Halbzeit-Analyse
09:25 Marktüberblick: Zalando unter Druck
09:22 Discount-Zertifikate in einem Markt zwischen KI-Euphorie und Unsicherheit
08:42 SMI gönnt sich leichte Verschnaufpause
26.06.26 Julius Bär: 16.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (55%) auf PolyPeptide Group AG
24.06.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Woodward, Howmet & STMicroelectronics mit François Bloch
19.06.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 21.00% p.a. Barrier Reverse Convertible auf Micron Technology
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’699.74 19.96 SYOBEU
Short 15’029.50 13.50 S6HB9U
Short 15’586.30 8.80 SBGBEU
SMI-Kurs: 14’182.69 29.06.2026 14:10:44
Long 13’538.11 19.41 SQBLOU
Long 13’229.61 13.63 SLBIBU
Long 12’652.94 8.83 SYTBRU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 175.03 -1.56% Airbus SE

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Aktien von Microsoft, Amazon, Apple & Co.: Das hat sich in Q1 2026 im Depot von Jeremy Grantham getan
Quantencomputer als Bitcoin-Killer? Coinbase warnt vor Milliardenrisiko
SMI unentschlossen -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Drei China-Aktien mit Potenzial? Goldman Sachs legt sich fest
Airbus-Aktie leichter: Notlandung in Erfurt-Weimar - EIB gibt Airbus Milliarden-Kredit
Sandoz-Aktie steigt: Wichtiger Schritt mit GLP-1-Nachahmern in den USA
Morning Briefing - International
Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels schwächer
USA und Iran starten Verhandlungen in der Schweiz

Top-Rankings

KW 26: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 26: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 26: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.