SMI 998089 / CH0009980894
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26.06.2026 19:11:00
KW 26: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Trading Signals: Nike: In der Abseitsfalle
Kommende Woche präsentiert der weltgrösste Sportartikelkonzern Quartals- und Jahreszahlen. Zwar sprechen die Erfolge der von Nike an der Fussball-WM ausgestatteten Mannschaften dafür, dass der Branchenriese optimistische Töne anschlägt. Der Dow Jones Titel droht dennoch nach unten auszubrechen.Weiterlesen!
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Woodward, Howmet & STMicroelectronics mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Woodward
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Börse aktuell - Live TickerApple und OpenAI belasten das Sentiment: SMI geht schwächer ins Wochenende -- DAX letztlich mit Verlusten -- Asiens Börsen schliessen tiefrot
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Freitag abwärts. Auch in Deutschland prägten Verluste das Bild. An den Märkten in Asien kam es zu einem Ausverkauf.