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Verkaufsempfehlungen KW 26 29.06.2026 03:01:16

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.

Diese Aktien empfehlen Analysten zum Verkauf:

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    mehr

    Mini-Futures auf SMI

    Typ Stop-Loss Hebel Symbol
    Short 14’722.52 19.77 SRBANU
    Short 15’033.94 13.68 SNQBQU
    Short 15’590.89 8.90 SBGBEU
    SMI-Kurs: 14’130.75 26.06.2026 17:30:00
    Long 13’534.21 19.23 SQBLOU
    Long 13’225.79 13.55 SLBIBU
    Long 12’680.12 8.95 SI6BUU
    Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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