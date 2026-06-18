BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
BASF Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BASF vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Chemiekonzerns dürfte auf Jahressicht um fast ein Drittel gestiegen sein, schrieb Virginie Boucher-Ferte am Donnerstag in einem Ausblick. Damit liegt sie leicht über der durchschnittlichen Erwartung von Analysten./rob/bek/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 07:52 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Buy
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
60.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
48.61 €
|
Abst. Kursziel*:
23.43%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
48.17 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24.56%
|
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BASF
|
09:29
|BASF Aktie News: BASF fällt am Vormittag (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Europa: Zum Handelsstart Pluszeichen im Euro STOXX 50 (finanzen.ch)
|
17.06.26
|BASF Aktie News: BASF tendiert am Mittwochnachmittag fester (finanzen.ch)
|
17.06.26
|BASF Aktie News: BASF am Mittwochmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
15.06.26
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
|
15.06.26
|Montagshandel in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 am Montagnachmittag (finanzen.ch)
|
15.06.26
|EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
Analysen zu BASF
|09:20
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|09.06.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|08.06.26
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.05.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:20
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|09.06.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|08.06.26
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.05.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:20
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|08.06.26
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.05.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|11.05.26
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.05.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.05.26
|BASF Underweight
|Barclays Capital
|30.04.26
|BASF Underweight
|Barclays Capital
|30.04.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|BASF Underweight
|Barclays Capital
|09.06.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|20.05.26
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.04.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|BASF
|44.56
|-0.26%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:36
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Verve Group Buy
|09:35
|
UBS AG
Symrise Buy
|09:24
|
Warburg Research
PNE Buy
|09:23
|
Warburg Research
Mutares Buy
|09:21
|
Deutsche Bank AG
AUMOVIO Buy
|09:21
|
Deutsche Bank AG
AUTO1 Buy
|09:20
|
Deutsche Bank AG
BASF Buy