BASF 45.78 CHF -0.05% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BASF vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Chemiekonzerns dürfte auf Jahressicht um fast ein Drittel gestiegen sein, schrieb Virginie Boucher-Ferte am Donnerstag in einem Ausblick. Damit liegt sie leicht über der durchschnittlichen Erwartung von Analysten./rob/bek/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 07:52 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.