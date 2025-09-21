Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
21.09.2025 22:01:27

EQS-DD: AUMOVIO SE: Ingo Holstein, Kauf

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

21.09.2025 / 22:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Ingo
Nachname(n): Holstein

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
AUMOVIO SE

b) LEI
391200IGI9RQ7VTOK384 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000AUM0V10

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
40,59 EUR 80.200,30 EUR
39,47 EUR 291,29 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
40,5858 EUR 80.491,5900 EUR

e) Datum des Geschäfts
19.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Tradegate
MIC: TGAT


21.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com












Sprache: Deutsch
Unternehmen: AUMOVIO SE
Guerickestrasse 7
60488 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet: https://www.aumovio.com/



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




100798  21.09.2025 CET/CEST