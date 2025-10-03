Aumovio Aktie 148438157 / DE000AUM0V10
03.10.2025 08:46:04
Aumovio Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aumovio mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Fundamental erwartet Analyst Christoph Laskawi ein solides Geschäft der ehemaligen Conti-Autozuliefersparte. Es dürfte im ersten Quartalsbericht nach der Abspaltung allerdings noch einige Spuren davon geben, schrieb er in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die Veröffentlichung am 7. November./ag/nas;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Aumovio
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
50.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
36.80 €
|
Abst. Kursziel*:
35.87%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
36.64 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36.46%
|
Analyst Name::
Christoph Laskawi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Aumovio
|
26.09.25
|EQS-PVR: AUMOVIO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
26.09.25
|EQS-DD: AUMOVIO SE: Philipp von Hirschheydt, buy (EQS Group)
|
26.09.25
|EQS-DD: AUMOVIO SE: Philipp von Hirschheydt, Kauf (EQS Group)
|
25.09.25
|EQS-DD: AUMOVIO SE: Continental Aktiengesellschaft, sell (EQS Group)
|
25.09.25
|EQS-DD: AUMOVIO SE: Continental Aktiengesellschaft, Verkauf (EQS Group)
|
24.09.25
|EQS-DD: AUMOVIO SE: Continental Aktiengesellschaft, Verkauf (EQS Group)
|
24.09.25
|EQS-DD: AUMOVIO SE: Continental Aktiengesellschaft, sell (EQS Group)
|
24.09.25
|EQS-DD: AUMOVIO SE: IHO Verwaltungs GmbH, Pledge of 32,995,229 shares of AUMOVIO SE due to a loan agreement (EQS Group)
Analysen zu Aumovio
|08:46
|Aumovio Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.25
|Aumovio Buy
|UBS AG
|02.10.25
|Aumovio Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.25
|Aumovio Market-Perform
|Bernstein Research
|19.09.25
|Aumovio Buy
|UBS AG
