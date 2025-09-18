Aumovio Aktie 148438157 / DE000AUM0V10
40.00EUR
0.52EUR
1.32 %
13:13:52
BMN
19.09.2025 12:07:39
Aumovio Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Aumovio mit "Buy" und einem Kursziel von 44 Euro in die Bewertung aufgenommen. David Lesne geht in einer am Freitag vorliegenden Studie optimistisch an den Autozulieferer heran, der von Continental abgespaltet wurde. Er erwähnte dabei vor allem das Potenzial zur Selbstoptimierung, attraktive Cashflow-Aussichten und einen deutlichen Bewertungsabschlag zur Konkurrenz./tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 19:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 19:32 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Aumovio
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
44.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
40.16 €
Abst. Kursziel*:
9.56%
Rating update:
Sell
Kurs aktuell:
40.00 €
Abst. Kursziel aktuell:
10.00%
Analyst Name::
David Lesne
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse