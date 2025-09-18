Aumovio 40.00 EUR 1.32% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Aumovio mit "Buy" und einem Kursziel von 44 Euro in die Bewertung aufgenommen. David Lesne geht in einer am Freitag vorliegenden Studie optimistisch an den Autozulieferer heran, der von Continental abgespaltet wurde. Er erwähnte dabei vor allem das Potenzial zur Selbstoptimierung, attraktive Cashflow-Aussichten und einen deutlichen Bewertungsabschlag zur Konkurrenz./tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 19:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 19:32 / GMT



