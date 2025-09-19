Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Aumovio Aktie 148438157 / DE000AUM0V10

40.66
EUR
1.18
EUR
2.99 %
10:13:27
BMN
19.09.2025 08:50:44

Aumovio Buy

Aumovio
40.82 EUR 3.39%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Aumovio mit "Buy" und einem Kursziel von 50 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der von Continental abgespaltene und an die Börse gegangene Autozulieferer dürfte wie viele andere Abspaltungen, die in den ersten Handelswochen mit indexbedingten Abverkäufen konfrontiert seien, einen schwierigen Marktstart haben, schrieb Christoph Laskawi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Aumovio könne eine im Branchenvergleich hervorragende Bilanz vorweisen, schneide bei einigen Finanzkennziffern aber unterdurchschnittlich ab. Er traut Aumovio hier aber Fortschritte zu./gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

