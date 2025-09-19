Aumovio Aktie 148438157 / DE000AUM0V10
Aumovio Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Aumovio mit "Buy" und einem Kursziel von 50 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der von Continental abgespaltene und an die Börse gegangene Autozulieferer dürfte wie viele andere Abspaltungen, die in den ersten Handelswochen mit indexbedingten Abverkäufen konfrontiert seien, einen schwierigen Marktstart haben, schrieb Christoph Laskawi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Aumovio könne eine im Branchenvergleich hervorragende Bilanz vorweisen, schneide bei einigen Finanzkennziffern aber unterdurchschnittlich ab. Er traut Aumovio hier aber Fortschritte zu./gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Aumovio
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
50.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
40.28 €
Abst. Kursziel*:
24.13%
Rating update:
Sell
Kurs aktuell:
40.82 €
Abst. Kursziel aktuell:
22.49%
Analyst Name::
Christoph Laskawi
KGV*:
-
Nachrichten zu Aumovio
18.09.25
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
18.09.25
|Börse Frankfurt: DAX bewegt sich zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
18.09.25
|Freundlicher Handel: nachmittags Gewinne im LUS-DAX (finanzen.ch)
18.09.25
|Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX am Nachmittag in der Gewinnzone (finanzen.ch)
18.09.25