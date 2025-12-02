Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
02.12.2025 19:51:16

EQS-DD: ATOSS Software SE: AOB Invest GmbH, buy

ATOSS Software
107.28 CHF 0.21%
Kaufen Verkaufen



Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

02.12.2025 / 19:49 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Name and legal form: AOB Invest GmbH

2. Reason for the notification

a) Position / status
Person closely associated with:
Title:
First name: Andreas F.J.
Last name(s): Obereder
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
ATOSS Software SE

b) LEI
529900Q9G9280ADNOA39 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE0005104400

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
110 EUR 14,630.00 EUR
110 EUR 5,170.00 EUR
110 EUR 2,530.00 EUR
110 EUR 17,930.00 EUR
110 EUR 30,580.00 EUR
110 EUR 2,310.00 EUR
110 EUR 2,530.00 EUR
113 EUR 565.00 EUR
113 EUR 1,582.00 EUR
112.8 EUR 2,256.00 EUR
113.2 EUR 1,132.00 EUR
113.2 EUR 2,264.00 EUR
113.2 EUR 2,830.00 EUR
113.2 EUR 2,037.60 EUR
113.2 EUR 679.20 EUR
113.4 EUR 8,164.80 EUR
113 EUR 5,537.00 EUR
113 EUR 5,537.00 EUR
113 EUR 10,848.00 EUR
113.4 EUR 2,268.00 EUR
113.8 EUR 2,617.40 EUR
113.8 EUR 2,276.00 EUR
113.8 EUR 1,820.80 EUR
113.8 EUR 7,055.60 EUR
113.6 EUR 2,840.00 EUR
113.6 EUR 2,499.20 EUR
113.2 EUR 452.80 EUR
113.2 EUR 452.80 EUR
113.2 EUR 113.20 EUR
113.2 EUR 679.20 EUR
113.4 EUR 9,865.80 EUR
113.8 EUR 682.80 EUR
114 EUR 1,596.00 EUR
114 EUR 4,674.00 EUR
113.6 EUR 2,499.20 EUR
113.8 EUR 341.40 EUR
114.2 EUR 456.80 EUR
114.4 EUR 3,317.60 EUR
114.2 EUR 3,311.80 EUR
114.6 EUR 12,606.00 EUR
114.6 EUR 5,500.80 EUR
114.7 EUR 5,735.00 EUR
114.7 EUR 12,731.70 EUR
115 EUR 1,840.00 EUR
115 EUR 1,610.00 EUR
115 EUR 6,670.00 EUR
115 EUR 3,795.00 EUR
115 EUR 1,610.00 EUR
114.6 EUR 12,606.00 EUR
114.2 EUR 3,426.00 EUR
114 EUR 2,850.00 EUR
114 EUR 5,244.00 EUR
113.5 EUR 11,350.00 EUR
113.8 EUR 1,934.60 EUR
113.8 EUR 341.40 EUR
114.8 EUR 15,038.80 EUR
115 EUR 2,185.00 EUR
114.8 EUR 2,640.40 EUR
114.8 EUR 1,148.00 EUR
115 EUR 5,635.00 EUR
115 EUR 4,485.00 EUR
115 EUR 4,600.00 EUR
115 EUR 6,785.00 EUR
114.4 EUR 3,432.00 EUR
114.4 EUR 3,660.80 EUR
114.4 EUR 2,288.00 EUR
114.8 EUR 7,117.60 EUR
114.8 EUR 5,625.20 EUR
114.9 EUR 12,868.80 EUR
114.6 EUR 3,438.00 EUR
114.8 EUR 4,936.40 EUR
114.8 EUR 229.60 EUR
114.6 EUR 4,354.80 EUR
114.8 EUR 14,005.60 EUR
114.8 EUR 103,320.00 EUR
115 EUR 2,760.00 EUR
115 EUR 5,290.00 EUR
115 EUR 1,035.00 EUR
114.7 EUR 1,147,000.00 EUR
114.9 EUR 5,745.00 EUR
114.6 EUR 2,865.00 EUR
114.6 EUR 1,146.00 EUR
114.8 EUR 1,148.00 EUR
114.8 EUR 1,148.00 EUR
114.8 EUR 2,870.00 EUR
114.6 EUR 5,042.40 EUR
114.8 EUR 8,610.00 EUR
115 EUR 1,035.00 EUR
114.8 EUR 344.40 EUR
115 EUR 4,485.00 EUR
114.9 EUR 5,630.10 EUR
114.9 EUR 5,630.10 EUR
114.9 EUR 5,630.10 EUR
114.9 EUR 5,630.10 EUR
114.9 EUR 14,017.80 EUR
114.6 EUR 1,833.60 EUR
114.6 EUR 458.40 EUR
114.2 EUR 3,083.40 EUR
114.8 EUR 2,525.60 EUR
114.8 EUR 2,066.40 EUR
114.8 EUR 2,066.40 EUR
114.6 EUR 9,741.00 EUR
114.8 EUR 459.20 EUR
114.5 EUR 4,122.00 EUR
114.5 EUR 2,519.00 EUR
114.3 EUR 5,143.50 EUR
114.6 EUR 4,011.00 EUR
114.6 EUR 687.60 EUR
114.6 EUR 573.00 EUR
114.6 EUR 17,190.00 EUR
114.4 EUR 457.60 EUR
114.8 EUR 2,181.20 EUR
115 EUR 4,600.00 EUR
115 EUR 4,485.00 EUR
115 EUR 4,255.00 EUR
115 EUR 5,635.00 EUR
115 EUR 92,000.00 EUR
115 EUR 4,255.00 EUR
114.6 EUR 2,521.20 EUR
114.4 EUR 1,716.00 EUR
114.2 EUR 3,997.00 EUR
114.4 EUR 3,775.20 EUR
114.4 EUR 3,775.20 EUR
114.4 EUR 1,601.60 EUR
114.6 EUR 2,177.40 EUR
114.6 EUR 2,750.40 EUR
114.8 EUR 2,755.20 EUR
114.2 EUR 2,169.80 EUR
114.6 EUR 2,062.80 EUR
114.6 EUR 5,615.40 EUR
114.3 EUR 6,743.70 EUR
114 EUR 2,394.00 EUR
113.8 EUR 3,755.40 EUR
114 EUR 2,052.00 EUR
113.7 EUR 141,783.90 EUR
113.7 EUR 10,233.00 EUR
113.4 EUR 2,948.40 EUR
114 EUR 5,016.00 EUR
114 EUR 2,280.00 EUR
114 EUR 1,140.00 EUR
113.8 EUR 219,975.40 EUR
113.8 EUR 85,691.40 EUR
114 EUR 456.00 EUR
114 EUR 2,166.00 EUR
114 EUR 2,280.00 EUR
114 EUR 5,586.00 EUR
113.8 EUR 18,435.60 EUR
113.6 EUR 2,612.80 EUR
113.8 EUR 5,576.20 EUR
114 EUR 9,804.00 EUR
114 EUR 4,674.00 EUR
114 EUR 1,938.00 EUR
113.8 EUR 1,138.00 EUR
114 EUR 2,280.00 EUR
114 EUR 2,280.00 EUR
114 EUR 2,280.00 EUR
114.1 EUR 6,161.40 EUR
114.1 EUR 912.80 EUR
114.1 EUR 114.10 EUR
114.1 EUR 456.40 EUR
114.4 EUR 5,605.60 EUR
114.4 EUR 6,292.00 EUR
114.4 EUR 5,605.60 EUR
114.6 EUR 2,406.60 EUR
114.8 EUR 4,477.20 EUR
114.7 EUR 15,369.80 EUR
115 EUR 7,935.00 EUR
115 EUR 690.00 EUR
115 EUR 2,530.00 EUR
115 EUR 2,300.00 EUR
115 EUR 11,270.00 EUR
114.8 EUR 2,066.40 EUR
114.6 EUR 2,292.00 EUR
114.8 EUR 1,148.00 EUR
115 EUR 1,725.00 EUR
114.8 EUR 229.60 EUR
114.8 EUR 344.40 EUR
114.8 EUR 1,148.00 EUR
114.6 EUR 4,354.80 EUR
114.8 EUR 344.40 EUR
115 EUR 1,725.00 EUR
114.8 EUR 1,033.20 EUR
114.8 EUR 2,410.80 EUR
115 EUR 2,070.00 EUR
115 EUR 345.00 EUR
115 EUR 1,035.00 EUR
114.6 EUR 2,865.00 EUR
115 EUR 115.00 EUR
115 EUR 1,035.00 EUR
115 EUR 1,495.00 EUR
115 EUR 3,105.00 EUR
115 EUR 1,955.00 EUR
115 EUR 690.00 EUR
115 EUR 920,000.00 EUR
115 EUR 1,495.00 EUR
115 EUR 690.00 EUR
114.8 EUR 1,951.60 EUR
114.8 EUR 344.40 EUR
114.8 EUR 2,181.20 EUR
115 EUR 2,070.00 EUR
115 EUR 460.00 EUR
115 EUR 2,990.00 EUR
114.8 EUR 2,181.20 EUR
114.8 EUR 1,033.20 EUR
114.8 EUR 1,377.60 EUR
115 EUR 1,150.00 EUR
115 EUR 1,610.00 EUR
114.4 EUR 2,516.80 EUR
114.2 EUR 2,626.60 EUR
114 EUR 2,394.00 EUR
114.4 EUR 2,974.40 EUR
114 EUR 2,964.00 EUR
114.2 EUR 2,284.00 EUR
114.2 EUR 342.60 EUR
113.8 EUR 3,186.40 EUR
114 EUR 7,296.00 EUR
114 EUR 1,254.00 EUR
114 EUR 14,250.00 EUR
114.4 EUR 114.40 EUR
114.4 EUR 2,173.60 EUR
114.4 EUR 1,716.00 EUR
114.4 EUR 572.00 EUR
114.4 EUR 2,288.00 EUR
114.4 EUR 2,059.20 EUR
114.1 EUR 5,020.40 EUR
114.1 EUR 228.20 EUR
113.6 EUR 2,612.80 EUR
114 EUR 1,938.00 EUR
114 EUR 570.00 EUR
114 EUR 456.00 EUR
114 EUR 1,938.00 EUR
114 EUR 2,052.00 EUR
113.8 EUR 5,576.20 EUR
114 EUR 684.00 EUR
113.9 EUR 16,059.90 EUR
113.9 EUR 5,581.10 EUR
113.9 EUR 10,592.70 EUR
113.9 EUR 5,581.10 EUR
113.9 EUR 5,581.10 EUR
113.6 EUR 3,067.20 EUR
113.4 EUR 2,154.60 EUR
113.6 EUR 1,931.20 EUR
113.6 EUR 1,704.00 EUR
113.6 EUR 11,360.00 EUR
113.6 EUR 2,044.80 EUR
113.6 EUR 795.20 EUR
113.8 EUR 455.20 EUR
113.8 EUR 796.60 EUR
113.8 EUR 4,438.20 EUR
114 EUR 2,622.00 EUR
113.7 EUR 4,548.00 EUR
114 EUR 1,938.00 EUR
113.8 EUR 341.40 EUR
114 EUR 1,938.00 EUR
113.8 EUR 4,210.60 EUR
114 EUR 24,282.00 EUR
114.2 EUR 9,136.00 EUR
114 EUR 31,806.00 EUR
114.4 EUR 2,059.20 EUR
114.1 EUR 48,606.60 EUR
114.1 EUR 15,289.40 EUR
114.4 EUR 14,757.60 EUR
114.3 EUR 24,231.60 EUR
114.3 EUR 6,743.70 EUR
114.3 EUR 15,659.10 EUR
114.4 EUR 2,059.20 EUR
114.4 EUR 12,355.20 EUR
114.4 EUR 2,059.20 EUR
114.4 EUR 9,609.60 EUR
114.2 EUR 2,969.20 EUR
114.4 EUR 2,173.60 EUR
114.4 EUR 1,944.80 EUR
114.3 EUR 7,658.10 EUR
114.4 EUR 4,232.80 EUR
114.2 EUR 10,278.00 EUR
114.2 EUR 10,278.00 EUR
114.6 EUR 2,521.20 EUR
114.6 EUR 1,146.00 EUR
114.6 EUR 1,948.20 EUR
114.6 EUR 11,230.80 EUR
114.6 EUR 573.00 EUR
114.2 EUR 4,111.20 EUR
114.6 EUR 4,125.60 EUR
114 EUR 2,622.00 EUR
113.6 EUR 2,272.00 EUR
114 EUR 4,902.00 EUR
114.2 EUR 2,169.80 EUR
114.1 EUR 10,269.00 EUR
113.8 EUR 3,641.60 EUR
113.8 EUR 2,276.00 EUR
114.2 EUR 1,142.00 EUR
114.2 EUR 342.60 EUR
114.1 EUR 4,107.60 EUR
114.4 EUR 7,436.00 EUR
114.2 EUR 2,626.60 EUR
114 EUR 342.00 EUR
114 EUR 684.00 EUR
114 EUR 1,026.00 EUR
114 EUR 228.00 EUR
114.2 EUR 342.60 EUR
114.2 EUR 2,740.80 EUR
114.2 EUR 228.40 EUR
114.1 EUR 4,792.20 EUR
114 EUR 2,280.00 EUR
113.8 EUR 455.20 EUR
113.8 EUR 1,365.60 EUR
113.8 EUR 3,414.00 EUR
114 EUR 342.00 EUR
114 EUR 10,260.00 EUR
113.8 EUR 2,503.60 EUR
114 EUR 2,280.00 EUR
114.2 EUR 2,512.40 EUR
114.2 EUR 2,512.40 EUR
114 EUR 798.00 EUR
114.2 EUR 2,284.00 EUR
114 EUR 13,452.00 EUR
114 EUR 2,052.00 EUR
114 EUR 1,140.00 EUR
113.8 EUR 2,048.40 EUR
113.8 EUR 88,536.40 EUR
113.8 EUR 11,835.20 EUR
113.9 EUR 5,581.10 EUR
114 EUR 684.00 EUR
114 EUR 2,964.00 EUR
114.2 EUR 2,969.20 EUR
114.2 EUR 2,055.60 EUR
114.2 EUR 12,562.00 EUR
114.4 EUR 1,029.60 EUR
114.4 EUR 2,059.20 EUR
114.4 EUR 34,777.60 EUR
114.3 EUR 7,429.50 EUR
114.3 EUR 1,257.30 EUR
114.3 EUR 10,287.00 EUR
114.3 EUR 10,629.90 EUR
114 EUR 3,078.00 EUR
113.8 EUR 113.80 EUR
113.8 EUR 113.80 EUR
113.8 EUR 3,186.40 EUR
114 EUR 2,736.00 EUR
114.1 EUR 2,510.20 EUR
113.9 EUR 341.70 EUR
114 EUR 5,700.00 EUR
114 EUR 1,140.00 EUR
114 EUR 2,964.00 EUR
114 EUR 228.00 EUR
114 EUR 228.00 EUR
114 EUR 912.00 EUR
114 EUR 2,166.00 EUR
113.9 EUR 10,251.00 EUR
114 EUR 1,140.00 EUR
114 EUR 1,710.00 EUR
113.6 EUR 2,840.00 EUR
114 EUR 1,026.00 EUR
114 EUR 228.00 EUR
114.2 EUR 571.00 EUR
113.8 EUR 4,893.40 EUR
114 EUR 342.00 EUR
114.2 EUR 571.00 EUR
114.2 EUR 4,796.40 EUR
114.2 EUR 5,938.40 EUR
114.4 EUR 11,211.20 EUR
114.4 EUR 1,144.00 EUR
114.4 EUR 2,173.60 EUR
114.4 EUR 3,775.20 EUR
114.4 EUR 4,461.60 EUR
114.4 EUR 8,465.60 EUR
114.2 EUR 1,142.00 EUR
114.2 EUR 342.60 EUR
114.2 EUR 1,941.40 EUR
114.2 EUR 456.80 EUR
114.2 EUR 1,598.80 EUR
114.2 EUR 3,083.40 EUR
114.4 EUR 3,432.00 EUR
114.4 EUR 1,716.00 EUR
114.4 EUR 2,402.40 EUR
114.3 EUR 10,287.00 EUR
114.0 EUR 2,508.00 EUR
114.2 EUR 342.60 EUR
114.0 EUR 1,140.00 EUR
114.1 EUR 456.40 EUR
114.6 EUR 10,887.00 EUR
114.6 EUR 2,292.00 EUR
114.6 EUR 3,094.20 EUR
114.4 EUR 11,211.20 EUR
114.2 EUR 1,142.00 EUR
114.2 EUR 1,484.60 EUR
114.4 EUR 5,605.60 EUR
114.4 EUR 2,516.80 EUR
114.2 EUR 2,626.60 EUR
114.0 EUR 2,280.00 EUR
114.2 EUR 5,595.80 EUR
114.2 EUR 799.40 EUR
114.0 EUR 2,622.00 EUR
114.1 EUR 7,758.80 EUR
114.2 EUR 2,169.80 EUR
114.3 EUR 5,600.70 EUR
114.3 EUR 10,287.00 EUR
114.3 EUR 5,600.70 EUR
114.3 EUR 5,600.70 EUR
114.3 EUR 4,343.40 EUR
114.4 EUR 3,203.20 EUR
114.4 EUR 1,029.60 EUR
114.6 EUR 4,813.20 EUR
114.4 EUR 2,631.20 EUR
114.6 EUR 3,896.40 EUR
114.6 EUR 3,781.80 EUR
114.6 EUR 2,292.00 EUR
114.6 EUR 343.80 EUR
114.6 EUR 1,489.80 EUR
114.6 EUR 458.40 EUR
114.4 EUR 457.60 EUR
114.4 EUR 17,160.00 EUR
114.4 EUR 4,232.80 EUR
114.4 EUR 1,258.40 EUR
114.3 EUR 228.60 EUR
114.2 EUR 5,024.80 EUR
114.2 EUR 4,796.40 EUR
114.0 EUR 2,052.00 EUR
114.0 EUR 228.00 EUR
114.0 EUR 9,120.00 EUR
114.0 EUR 9,006.00 EUR
114.2 EUR 2,398.20 EUR
114.2 EUR 342.60 EUR
114.2 EUR 2,169.80 EUR
114.2 EUR 2,169.80 EUR
114.2 EUR 1,027.80 EUR
114.4 EUR 2,059.20 EUR
114.4 EUR 1,830.40 EUR
114.4 EUR 686.40 EUR
114.4 EUR 2,288.00 EUR
114.4 EUR 2,059.20 EUR
114.4 EUR 114.40 EUR
114.4 EUR 1,258.40 EUR
114.4 EUR 800.80 EUR
114.2 EUR 456.80 EUR
114.0 EUR 2,052.00 EUR
114.0 EUR 6,612.00 EUR
114.2 EUR 2,626.60 EUR
114.2 EUR 1,370.40 EUR
114.2 EUR 1,027.80 EUR
113.8 EUR 3,072.60 EUR
114.0 EUR 2,394.00 EUR
113.8 EUR 796.60 EUR
114 EUR 2,052.00 EUR
113.8 EUR 10,242.00 EUR
113.8 EUR 3,527.80 EUR
113.8 EUR 682.80 EUR
113.8 EUR 796.60 EUR
114 EUR 1,938.00 EUR
113.8 EUR 7,397.00 EUR
113.8 EUR 2,276.00 EUR
113.6 EUR 1,590.40 EUR
113.6 EUR 2,953.60 EUR
113.6 EUR 1,590.40 EUR
113.6 EUR 1,931.20 EUR
113.5 EUR 3,518.50 EUR
113.5 EUR 681.00 EUR
113.6 EUR 113.60 EUR
113.6 EUR 340.80 EUR
113.6 EUR 454.40 EUR
113.8 EUR 455.20 EUR
113.8 EUR 1,479.40 EUR
113.8 EUR 1,365.60 EUR
113.6 EUR 340.80 EUR
113.6 EUR 1,136.00 EUR
113.6 EUR 340.80 EUR
113.8 EUR 4,324.40 EUR
113.4 EUR 680.40 EUR
113.4 EUR 113.40 EUR
113.6 EUR 4,657.60 EUR
113.4 EUR 1,814.40 EUR
113.6 EUR 227.20 EUR
113.6 EUR 8,747.20 EUR
113.6 EUR 113.60 EUR
113.8 EUR 3,300.20 EUR
113.8 EUR 682.80 EUR
113.8 EUR 1,820.80 EUR
113.8 EUR 796.60 EUR
113.8 EUR 1,934.60 EUR
114.00 EUR 488,490.00 EUR
114.00 EUR 2,736.00 EUR
114.00 EUR 7,296.00 EUR
114.00 EUR 29,184.00 EUR
114.00 EUR 11,514.00 EUR
114.00 EUR 35,340.00 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
114.3621 EUR 5,219,258.4000 EUR

e) Date of the transaction
27/11/2025; UTC+1

f) Place of the transaction
Name: XETRA
MIC: XETR


02.12.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News















Language: English
Company: ATOSS Software SE
Rosenheimer Str. 141 h
81671 München
Germany
Internet: www.atoss.com



 
End of News EQS News Service




102170  02.12.2025 CET/CEST